Défendre les femmes, la communauté LGBTQ, mes collègues de couleur et les droits humains m'ont coûté ma carrière , raconte Ross LaJeunesse dans un article publié jeudi sur la plateforme Medium.

Je n'avais pas besoin de preuves supplémentaires que la devise, ''Don't be evil'', ne reflétait plus véritablement les valeurs de l'entreprise. Ce n'était plus qu'un outil marketing comme d'autres.

Ross LaJeunesse, ancien directeur des relations internationales de Google