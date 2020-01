Des commerçants insatisfaits du déneigement au centre-ville de Chicoutimi

En plus de cuisiner et d’accueillir les clients, le propriétaire du restaurant Temaki, Michaël Tremblay, doit déneiger le trottoir devant son commerce sis à l’angle des rues Racine et du Havre.

Las d’attendre que les services municipaux se présentent pour déblayer, il a décidé de s’en charger lui-même.

Quand il y a un ourlet de deux pieds, ça rebute les gens à venir au centre-ville. Donc, quand c'est mal déneigé, c'est nous autres qui en faisons les frais. Les gens aiment ça être stationnés devant le restaurant ou le commerce. À Chicoutimi, on se bat contre les centres d'achat, où c’est toujours "clean cut". Michaël Tremblay, propriétaire du restaurant Temaki

Le président de la commission des travaux publics de Saguenay, Michel Tremblay, explique que la Ville a investi un million de dollars pour acquérir de nouveaux équipements, comme des chenillettes, précisément pour déneiger les trottoirs du centre-ville.

En deux ou trois ans, on a eu juste de bons commentaires. On a des plaintes récurrentes, mais ce sont toujours les mêmes. On ne peut pas mettre des trottoirs chauffants! On vit au Saguenay. On s'organise comme on peut! , pointe Michel Tremblay, qui aimerait que les citoyens et les commerçants fassent preuve d’indulgence pendant la période des Fêtes.

Michaël Tremblay note que le problème est récurrent. Le propriétaire de Chez Joachim, un commerce de restauration rapide de la rue Price, émet le même son de cloche. Il a d’ailleurs dénoncé l’inefficacité du service des travaux publics de Saguenay sur sa page Facebook.

Les deux restaurateurs du centre-ville veulent que le service des travaux publics corrige le tir une bonne fois pour toutes.

La Ville assure qu’elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour régler la situation et que peu de plaintes ont été formulées au sujet du déneigement cette année.

D'après le reportage de Mélissa Savoie-Soulières