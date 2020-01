Les propriétés du Grand Vancouver perdent de la valeur

Pour la première fois depuis plus de 5 ans, presque toutes les propriétés de la région métropolitaine de Vancouver ont perdu de la valeur, annonce l'organisme BC Assessment, qui analyse le marché pour déterminer le montant d'impôts fonciers que devront débourser les contribuables.

Seules les propriétaires de Whistler et Pemberton peuvent s'attendre à une augmentation minimale de leurs évaluations.

La ministre des Affaires municipales et du Logement, Selina Robinson, se réjouit de cette tendance à la baisse. C'est un signe positif que les efforts de notre gouvernement pour rendre le logement plus abordable pour un plus grand nombre de Britanno-Colombiens ont un impact réel , lit-on dans un communiqué.

Augmentation marquée à Kitimat

Le nord de la province connaît un mélange de hausses et de baisses modestes par rapport aux évaluations de l'an dernier. Les municipalités de Terrace et de Kitimat font toutefois exception. La plupart des propriétaires y verront des augmentations de 20 % et 40 % respectivement.

Kitimat connaît la plus importante hausse de l'évaluation de ses propriétés avec 40 % d'augmentation. Photo : Radio-Canada

La venue d'un mégaprojet d'exploitation de gaz naturel liquéfié (GNL) de 40 milliards de dollars de la coentreprise LNG Canada dans le nord de la Colombie-Britannique a tôt fait de bouleverser le paysage économique de ces municipalités.

Si le marché s'est stabilisé dans la majorité des régions de l'île de Vancouver cette année, dans l'Okanagan, la plupart des communautés enregistrent des augmentations, en particulier à Clinton, Lillooet, Ashcroft et Lytton.

Avec les informations de Justin McElroy