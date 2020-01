Journée d'observation pour record pour les adeptes d'ornithologie de la région

Organisée cette année le 28 décembre, la journée a permis aux les membres du club de recenser 30 espèces différentes, au parc d'Aiguebelle alors que le précédent record était de 25 espèces.

Les participants formaient un cercle de 24 kilomètres et différentes équipes étaient reparties dans la surface sélectionnée afin d'observer le plus de volatiles possibles.

« Ça a été notre meilleure année depuis que nous le faisons. Nous avons eu 30 espèces. Certaines d'entre elles avaient déjà été observées, mais il n'y avait que bien peu d'individus alors que cette année, les populations étaient abondantes alors je pourrais dire que c'était une année exceptionnelle », mentionne Catherine Dion, membre du conseil d'administration de la Société du loisir ornithologique de l'Abitibi et du Témiscamingue.

En Abitibi-Témiscamingue, cette journée d'observation se tient depuis 1997 et bien que les données ne soient pas exhaustives, elle permet parfois de constater des mouvements dans les populations du secteur, explique Mme Dion.

« Certaines espèces d'oiseaux ont des vies cycliques dans le sens où dans certaines années , on n'en voit pas, car ils sont dans d'autres secteurs alors que dans d'autres années ils sont très abondants. Avec un seul cercle, on ne peut pas vraiment avoir de constats clairs, mais on a une bonne idée de ce qui se passe. Par contre, avec l'ensemble des données de l'Amérique du Nord, on peut déceler des tendances. »

Une tradition vieille de 120 ans

Cette activité ne se tient pas uniquement que dans la région. En fait, il s'agit d'une tradition qui se tient un peu partout en Amérique du Nord et qui a commencé en 1900 au Canada.

Dans la région, les adeptes se réunissent entre la mi-décembre et le début du mois de janvier depuis 1997.