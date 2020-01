Un nouveau soutien à Edmonton pour les victimes d'abus dans la communauté LGBTQ+

Dans la communauté LGBTQ+, une personne sur deux est victime de violence sexuelle, rappelle la directrice générale du SACE, Mary Jane James.

Elle explique que les membres de cette communauté sont plus susceptibles d'être victimes d'abus sexuel en raison de taux de pauvreté plus élevés, auxquels s'ajoute une stigmatisation menant à d'autres formes de marginalisation.

Malheureusement, ajoute Mary Jane James, cette stigmatisation génère chez beaucoup de victimes la peur de ne pas être crues, ce qui les incite à garder le silence.

« Nous voulons que nos nouveaux services puissent abattre les barrières, qu'elles soient existantes ou perçues comme telles, souligne la directrice du centre. [...] Nous créerons un espace où [les victimes] seront non seulement crues, mais aussi appuyées. »

Le programme refleQT, offert durant neuf semaines, abordera des thèmes comme la honte, les limites sexuelles et l'hygiène psychologique. Les participants auront également l'occasion de parler de ce qu'ils vivent dans un lieu sûr et inclusif, précise Jess Marie, une travailleuse sociale qui a aidé à élaborer le programme.

Nous avons conçu ce programme pour appuyer cette communauté et réduire son isolement. C'est un lieu où les personnes homosexuelles et transgenres ne seront plus seules.

Jess Marie, travailleuse sociale