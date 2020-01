Les urgences de l'Outaouais débordent

À 13 h jeudi, le taux d'occupation à l'Hôpital de Hull avait légèrement baissé. Il était de 176 %, ce qui veut dire que 44 patients étaient sur une civière, alors que le nombre de civières fonctionnelles est de 25.

Au même moment, 41 patients étaient sur une civière à l'Hôpital de Gatineau, qui compte normalement 28 civières, soit un taux d'occupation de 146 %.

Cette hausse du nombre de patients dans les urgences s’explique notamment par un nombre élevé des cas de grippe et de gastro, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

Les patients avec des conditions moins urgentes sont réorientés vers des cliniques. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais affirme tout mettre en oeuvre pour que la situation se résorbe le plus rapidement possible.

C’est sûr que du moment que les patients se présentent avec des cas qui sont un peu moins urgents on tente de les réorienter vers des cliniques médicales, sinon on essaie de libérer les lits aux étages le plus vite possible , affirme Marie-Pier Després, agente d'information pour le CISSS de l'Outaouais.

Souvent aux urgences, il y a des gens qui sont en attente d’hospitalisation, c’est ce qui créer un peu de rétention. Donc, on surveille de près les plans cliniques des patients aux étages pour être en mesure de leur donner leur congé et libérer des lits. Marie-Pier Després, agente d'information pour le CISSS de l'Outaouais