Des organismes communautaires dolmissois sous un même toit

Depuis novembre, la Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine et deux autres organismes offrent leurs services dans une bâtisse complètement rénovée de Dolbeau-Mistassini. En partageant certains coûts comme le déneigement, ils se retrouvent dans des locaux mieux adaptés aux besoins de leurs clientèles, mais non sans inconvénients.

Les propriétaires de ces bâtiments qui louent aux organismes communautaires sont majoritairement assez conciliants. Ils vont nous offrir des prix quand même avantageux, mais à condition de signer des baux plus longs. Donc, on s'engage quand même beaucoup plus à long terme avec des financements qui, des fois, sont incertains.

Cindy Migneault, directrice générale de la Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine