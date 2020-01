Hôpital du Pontiac : pas de service en obstétrique jusqu’au 6 janvier

L’interruption du service d’obstétrique à l’Hôpital du Pontiac est prolongée jusqu’au 6 janvier à 8 h, a annoncé jeudi le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais. Le service est interrompu depuis le 13 décembre.

Il s'agit de la dixième et de la plus longue interruption depuis septembre au service d'obstétrique de Shawville.

Le service médical pour les femmes enceintes devant accoucher devait être rétabli le 3 janvier à 8 h. Or, faute d’avoir un chirurgien capable de pratiquer des césariennes d’urgence, l’interruption a été prolongée de trois jours, a expliqué le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux dans son communiqué.

Dans le cas où une femme enceinte se présenterait en accouchement imminent, il y aura du personnel qualifié pour assurer la prise en charge , a toutefois souligné l’établissement de santé.

Les femmes touchées par la prolongation de l’interruption de service ont été mises au courant, précise aussi le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Par ailleurs, la situation n'a aucune conséquence sur les chirurgies régulières, soutient l'organisme.