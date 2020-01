Des secouristes en mode recherche sur la rivière des Outaouais

L’essentiel des recherches se déroule à proximité du pont Macdonald-Cartier.

À la vérification des premiers policiers arrivés sur les lieux, on a constaté des traces de pas sur la rivière , a indiqué le sergent Christian Tremblay du SPVGService de police de la Ville de Gatineau .

Étant incapables d’aller vérifier plus loin à cause de l’épaisseur de la glace, on a demandé l’assistance du Service des incendies. Sur les lieux, le Service a constaté qu’il y avait un trou dans la glace et qu’une personne aurait pu sombrer dans la rivière , a ajouté le policier.

La SQSûreté du Québec est venue prêter main-forte aux efforts des policiers gatinois en envoyant des plongeurs qui mènent des recherches sous la glace depuis mercredi, a précisé le sergent Tremblay.

Un hélicoptère du corps policier provincial a aussi survolé la rivière des Outaouais.

Avec les informations de Lorian Bélanger