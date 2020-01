La communauté de Lac-Simon ébranlée par le décès de l'ancien chef Louis Jérôme

Louis Jérôme a été chef de la communauté à deux reprises, de 1974 à 1977, puis lors d'un second mandat, de 1987 à 1992.

Il laisse notamment dans le deuil sa fille Adrienne Jérôme, qui est actuellement cheffe de la communauté.

Plusieurs Algonquins de Lac-Simon, mais aussi d'autres communautés, dont celle voisine de Kitcisakik, partagent leur tristesse sur les réseaux sociaux.

Louis et Maggie ont été des enseignants de l'amour pour son prochain, leur intégrité, leur générosité, leur respect, leur honnêteté, leur bonté est le plus bel héritage qu'ils laissent à leurs enfants et petits-enfants , écrit notamment l'ancien chef de Kitcisakik Jimmy Papatie.

Le tournoi de hockey et de ballon-balai auquel devaient prendre part de nombreux membres de la communauté cette fin de semaine a par ailleurs été annulé, « par respect pour les familles endeuillées », écrit la vice-chef, Pamela Papatie.