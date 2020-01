La santé de l'estuaire du Saint-Laurent a été remise en question en 2019

Sur ces 400 baleines, plus du tiers passent leurs étés dans l'estuaire du Saint-Laurent.

La chercheure en écologie marine, Lyne Morissette, craignait de revivre l'année 2017. À l'époque, douze baleines noires sont mortes dans l'estuaire.

On avait très peur d'atteindre les chiffres d'il y a deux ans. Ça s'est arrêté à neuf morts. Sauf que c'est beaucoup pour une espèce en voie de disparition , explique Mme Morissette.

Cela dit, les morts constatées en 2019 sont survenues malgré les mesures de protection mises en place en 2017. Ces mesures avaient pour but de limiter la vitesse des navires et de fermer certaines zones de pêche.

En 2018, nous n'avions pas de décès. On s'est dit que les mesures fonctionnaient. Sauf que ce n'est pas aussi simple. Lyne Morissette, chercheure en écologie marine

Toujours selon la chercheure, la protection des baleines noires est essentielle pour l'équilibre de l'écosystème dans l'estuaire du Saint-Laurent.

C'est bon pour l'écosystème, mais c'est aussi bon pour l'industrie de la pêche qui dépend de ces ressources marines , souligne Mme Morissette.

Un baleine noire au large de Matane et de Grosses-Roches. Photo : collaboration Benny Caron

Une érosion des berges toute aussi inquiétante

En ce qui a trait à la santé de l'estuaire du Saint-Laurent, les morts de baleines noires ne sont pas les seuls événements qui ont retenu l'attention en 2019. L'érosion des berges s'est accentuée, notamment aux Îles-de-la-Madeleine avec le passage de la tempête Dorian.

Selon le professeur en géographie à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), Pascal Bernatchez, les berges ont essuyé des reculs de plusieurs mètres à certains endroits. Il y a aussi eu des inondations dans les secteurs de La Grave et de Havre aux Maisons , note le professeur.

Sans couvert de glace, les hivers risquent d'être catastrophiques, selon Pascal Bernatchez. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Un avenir préoccupant

En somme, les deux experts s'entendent pour dire que les changements climatiques ont et auront un impact sur le Saint-Laurent au cours des années à venir.

Des tempêtes plus intenses et plus fréquentes pourraient survenir, selon eux. Le couvert de glace pourrait également réduire.

Selon les régions, il pourrait y avoir une réduction d'une trentaine de jours de glace. Ça aura pour effet d'exposer davantage les côtes et les berges aux effets des tempêtes. Pascal Bernatchez, professeur de géographie de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Toutefois, malgré les inquiétudes, la chercheure Lyne Morissette préfère demeurer optimiste.

En 2020, je pense que pour le fleuve et le golfe, on va continuer dans cette vague de sensibilisation initiée par la jeunesse. Je pense que les jeunes vont prendre une place de plus en plus importante dans la protection de ce fleuve. Parce que c'est ce qu'on leur lègue, après tout , conclut Lyne Morissette.

D'après le reportage de Marie-Christine Rioux.