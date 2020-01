Rosalie Perreault, premier bébé de l’année au CIUSSS de l’Estrie-CHUS

La fillette est née à l’hôpital de Granby à 4 h 55 précisément. Martin-Alexandre Perreault et Kassandra Gaumont-Roy attendaient la venue de leur premier enfant avec beaucoup d’impatience.

On devait provoquer l’accouchement vendredi dernier, mais ça a été reporté. On a commencé le travail le 29 décembre et puis l’accouchement a duré deux jours , explique le nouveau papa.

La petite fille de 7,91 livres est finalement née grâce à une césarienne. On est content que la montagne russe soit finie et qu’on soit sorti de ça en bonne santé! se réjouit Martin-Alexandre Perreault.

Le bébé est en très bonne santé, elle a de bonnes cordes vocales! Martin-Alexandre Perreault, papa du premier bébé de 2020 au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Déjà la semaine dernière, Martin-Alexandre Perreault blaguait à l’idée que sa progéniture soit le premier bébé de l’année au CIUSSS.

Kassandra n’était pas d’accord avec ma blague parce qu’elle trouvait que le travail serait beaucoup trop long. Finalement on l’a appris par les médecins après la césarienne. Ça a commencé par une blague et c’est finalement la réalité!

Kassandra Gaumont-Roy se repose après des derniers jours riches en émotion. La petite famille restera encore quelques jours à l’hôpital avant de regagner son domicile.

Puisque le CIUSSS de l’Estrie-CHUS couvre également une partie de la Montérégie, Rosalie est le premier bébé de 2020 pour l’ensemble du réseau. En Estrie, c’est le petit Elijah Delorme qui détient le titre. Le poupon a vu le jour à 5 h 36 à l’Hôpital Fleurimont.