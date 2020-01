Les villes pourraient choisir leurs immigrants selon les besoins de main-d'oeuvre

Les libéraux ont promis de créer un tel programme pendant la campagne électorale et le dossier a été attribué au nouveau ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino.

Le plan consiste à donner une voix aux municipalités et aux chambres de commerce dans la sélection d’immigrants. Au moins 5000 places seront créées dans le cadre de ce programme.

Marco Mendicino, le ministre de l'Immigration, doit chapeauter le nouveau programme qui permettra aux municipalités de choisir les immigrants en fonction des besoins de main-d'oeuvre. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le ministre Mendicino affirme que cette nouvelle voie vers la résidence permanente permettra de tirer profit des expériences et de l’expertise des communautés locales et permettra de comprendre où sont [situées] les pénuries de main-d’œuvre et les possibilités économiques .

La voie à suivre

Leah Nord, directrice des stratégies de main-d’œuvre et de croissance inclusive à la Chambre de commerce du Canada, affirme que la pénurie de travailleurs sévit dans tout le pays. Elle estime que près d’un demi-million d’emplois ne sont pas pourvus dans de nombreux secteurs.

Elle accueille avec optimisme la proposition d'Ottawa, précisant que de transférer le processus décisionnel à ceux qui comprennent les besoins locaux est définitivement la voie à suivre .

Mme Nord estime aussi qu'il faut attirer les travailleurs qualifiés dans les petites et moyennes municipalités, pas seulement dans les grands centres.

La population vieillie

Pedro Antunes, économiste en chef du Conference Board du Canada, estime qu’un tel programme permettra de pourvoir des emplois dans les secteurs de la construction et de l’exploitation des ressources.

Avec le vieillissement de la population et le recul du nombre de naissances, les immigrants sont essentiels au marché du travail, dit-il.

Les migrants économiques jouent un rôle très important en nous aidant à accroître notre main-d’œuvre à un moment où, sans immigration, nous pourrions assister à une diminution du nombre de travailleurs au Canada. Pedro Antunes, économiste en chef au Conference Board du Canada

Un rapport du Conference Board du Canada indique qu’entre 2018 et 2040, environ 12 millions de personnes quitteront les bancs d’école et intégreront le marché du travail, un nombre qui est toutefois inférieur aux 13 millions de travailleurs qui quitteront leur emploi au même moment.

Avec les informations de Kathleen Harris