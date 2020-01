Le premier bébé de l'année dans la région est né à Trois-Rivières

Le poupon est né au centre hospitalier régional de Trois-Rivières, le 1er janvier, seulement 45 secondes après minuit.

À Laval, le petit Henri l’a coiffé par sept petites secondes.

Les parents et le poupon se portent bien, mais ils devront rester à l’unité néonatale un peu plus longtemps qu’à l’habitude. Mathéo est un bébé prématuré, né à 35 semaines et un jour. Il pèse 4 livres et 14 onces.

Il est venu au monde par césarienne après 14h30 de travail pour sa maman.

Il a un grand frère de 2 ans et demi.