Les habitudes d'utilisation d'un appareil mobile au volant changent

Les statistiques de la Société d'assurance automobile de la Colombie-Britannique ( ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique ) montrent qu'en 2017, 39 000 personnes ont reçu des contraventions pour l'utilisation d'un appareil électronique au volant, soit 10 000 de moins qu'en 2014.

L’arrestation de conducteurs qui parlent au téléphone, qu’ils le tiennent à l’oreille ou devant la bouche, se fait de plus en plus rare, observe le sergent du département de la circulation du Service de police de Vancouver, Dave Duncan. L'infraction la plus courante est maintenant la consultation du téléphone aux feux de circulation, dit-il.

Or, il est plus difficile de surprendre les fautifs, puisque ceux-ci redoublent d'astuces pour cacher leur cellulaire. On le met dans une tasse à café ou on le cache sous les vêtements, note M. Duncan.

Pour faire respecter les règles, les agents se tiennent aux intersections, attendent que les véhicules s'arrêtent aux feux rouges et surveillent la tête penchée vers l'avant d'un conducteur. Habituellement, un fautif a un regard qui trahit sa culpabilité. Peu de gens argumentent [avec un policier] , remarque-t-il.

Qu'est-ce qui est autorisé?

Deux décisions récentes en 2017 et une en 2019 ont aidé à déterminer ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, en ce qui concerne les appareils mobiles.

Dans l'affaire en 2017, les tribunaux ont conclu que brancher un téléphone pour le charger pendant la conduite contrevient à la loi. Le brancher avant de commencer à conduire est autorisé.

En 2019, un jugement de la Cour Suprême de la province définit le mot « utilisation » d’un appareil mobile au volant comme suit :

Maintenir l'appareil dans une position où il peut être utilisé.

Utiliser une ou plusieurs fonctions de l'appareil.

Communiquer oralement par l'appareil avec une autre personne ou un autre appareil.

Regarder l'écran d'un appareil électronique.

Les nouveaux conducteurs ne sont pas autorisés à utiliser des appareils électroniques, même en mode mains libres.

Avec les informations de Chad Pawson et Marc-Antoine Bélanger