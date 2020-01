Un plan pour protéger durablement le phare de West Point à l'Î.-P.-É.

Le phare, et la plage adjacente du parc provincial Cedar Dunes, sont menacés par l'érosion depuis plusieurs années.

Mais ce sont les dommages causés par la tempête post-tropicale Dorian, début septembre, qui ont fait basculer la situation au niveau critique , affirme Mike Davies, le président de la firme Coldwater Consulting, qui a été retenue par le gouvernement provincial pour élaborer un plan afin de protéger le phare de West Point.

La plage [autour du phare de West Point] a encaissé un dur coup cette journée-là. Mike Davies, le président de la firme Coldwater Consulting

Dans cette région de l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard, l'érosion emporte jusqu'à deux mètres de plage par an en moyenne. Dorian a emporté jusqu'à huit mètres de plage en une seule journée, selon Mike Davies.

En ce début d'hiver, les résidents de la région de West Point se préoccupent de plus en plus de leur phare emblématique, l'un des plus photographiés de la province. L'an dernier, la glace, le vent et les tempêtes hivernales ont miné considérablement le rivage.

Les travaux proposés par la firme Coldwater Consulting comprendraient l'installation de récifs en mer et l'amélioration de la digue existante. Le plan prévoit aussi l'installation d'un promontoire de pierre à une extrémité de la plage et l'utilisation de pierres de blindage le long d'une route d'accès pour améliorer la digue existante.

Idéalement, le grès de l'île serait utilisé, selon le coût et la disponibilité. Nous n'apporterons pas de matériaux étrangers et nous ne les disperserons pas sur la plage , indique Mike Davies. [Le plan proposé] s'adapte au paysage écologique .

Les récifs de West Point seraient semblables à deux récifs artificiels installés le long de la plage à Souris, dans l'est de l'Île-du-Prince-Édouard, en 2018. Ces récifs ont aussi été conçus par la firme Coldwater Consulting. C'est une démonstration de la façon dont nous pouvons améliorer la protection du rivage en reconstruisant les plages , laisse entendre le président de l'entreprise.

Les dirigeants communautaires dans la région de West Point se réjouissent des mesures proposées par la province. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction , estime Harvey Stewart, le président de la West Point Development Corporation.

Les travaux devraient coûter plus d'un million de dollars.

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard cherche à obtenir une aide financière du gouvernement fédéral. Des permis de Pêches et Océans Canada sont requis pour l'installation des structures extracôtières.

Avec les renseignements de Brian Higgins, de CBC