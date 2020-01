Une Winnipégoise victime de lavages de cerveau exige des excuses d’Ottawa

À 16 ans, Mme Ponting était l’une de centaines de patients du docteur Ewan Cameron qui pratiquait des traitements à base de drogues comme le LSD, ainsi que des électrochocs pour soigner des problèmes de santé mentale dans les années 1950 et 1960.

Le Dr Cameron croyait en l’utilisation de la privation de sommeil, aux traitements par électrochocs et aux médicaments hallucinogènes pour éliminer les maladies mentales.

Ces expériences de lavage de cerveau étaient menées à l’insu des patients, qui venaient se faire traiter pour des troubles psychologiques mineurs, comme la dépression. Elles ont fait l’objet d’un scandale international lorsqu’elles ont finalement été révélées publiquement.

Le gouvernement fédéral avait financé ces travaux à hauteur de 500 000 $, ce qui équivaut à 4 millions de dollars aujourd'hui. Le projet était également financé par la CIACentral Intelligence Agency .

Les dossiers médicaux indiquent que Lana Ponting a reçu un cocktail de médicaments, notamment des barbituriques et des antipsychotiques utilisés pour l’explorer. Elle a été attachée et on lui a donné les médicaments pendant que les médecins observaient son comportement et ses réactions.

Il a été signalé plus tard que ses méthodes avaient des impacts durables sur les patients, effaçant parfois les souvenirs de ses patients.

Très souvent, je ne savais pas qui j’étais, dit Lana Ponting. C’était presque comme une prison. C’était horrible.

Mme Ponting vivait à Montréal en 1958, lorsqu’un juge l’a renvoyée à l’institut après que son père l’a amenée devant un tribunal pour mineurs. La jeune fille s'était enfuie à de nombreuses reprises et son père ne savait plus quoi faire.

Je suppose que j’avais des conflits avec mes parents, que j’étais une adolescente rebelle , dit-elle.

Les dossiers médicaux la décrivent comme têtue et hostile et indiquent que ses parents désapprouvaient ses amis.

Vous ne pouvez pas faire ça

Quand elle est arrivée à l’hôpital, elle se souvient d'avoir résisté quand ils ont essayé de lui donner à manger. Ils ont utilisé des sangles sur ses bras et ses chevilles pour la tenir sur une table pendant qu’ils l’injectaient de drogues.

Je suppose que cela m'a offusqué. Je hurlais. Je criais : "Laissez-moi tranquille. Vous ne pouvez pas faire ça." C’était horrible. C’était tout simplement horrible , explique-t-elle.

Mme Ponting a utilisé la Loi sur l'accès l'information pour obtenir des copies de son dossier médical. Ils détaillent le mois où elle était à l’hôpital et contiennent des notes du Dr Cameron.

Dans une lettre écrite le 10 mai après sa libération de l’institut, le docteur raconte à son nouveau médecin ce qui s’est passé après que la patiente ait reçu du LSD et de l’oxyde nitreux.

Elle était devenue assez tendue et extrêmement violente lorsqu’elle avait reçu de l’oxyde nitreux, se jetant à moitié hors du lit et commençant à crier , écrit-il.

Mme Ponting ne se souvient pas des deux années après sa sortie de l'institut.

Indemnisations des années 90

En 1992, 77 des anciens patients du Dr Cameron ont reçu 100 000 $ du gouvernement fédéral. Des centaines d’autres personnes ont vu leur demande d'indemnisation rejetée, car elles devaient avoir un dossier médical approprié pour prouver qu’elles ont été torturées dans une certaine mesure, et elles devaient présenter une demande à une date précise.

Mme Ponting a déclaré qu’elle n’avait jamais demandé une indemnisation parce qu’elle ne savait pas qu’elle était offerte.

Elle exige maintenant des excuses du gouvernement fédéral.

Je veux une indemnisation parce que je pense que mentalement et physiquement, j’ai beaucoup souffert. Lana Ponting

Recours collectif

Elle espère qu'une demande de recours collectif lancé en janvier 2019 sera certifiée cette année et qu'elle sera dédommagée.

La demande a été déposée devant la Cour supérieure du Québec au nom de toute personne qui a subi ces traitements de lavages de cerveau du Dr Cameron à l’institut entre 1948 et 1964.

La poursuite inclurait également toute personne dont un membre de la famille ou une personne à charge a subi une mutation à l’institut.

Les avocats des plaignants pensent que des centaines de personnes pourraient se joindre au recours collectif.

Mme Ponting a utilisé la Loi sur l'accès à l'information pour obtenir des copies de son dossier médical. Photo : Fournie par Lana Ponting

Les accusés nommés dans le recours collectif sont le procureur général du Canada, le procureur général des États-Unis, le Centre universitaire de santé McGill et l'Hôpital Royal Victoria.

Dans une déclaration, le gouvernement fédéral a cité une enquête des années 1980 sur le Dr Cameron qui a conclu que le Canada n’avait aucune responsabilité légale pour les traitements.

L'Institut Allan Memorial à Montréal Photo : CBC

Un porte-parole du Centre universitaire de santé McGill et de l’Hôpital Royal Victoria a déclaré que les tribunaux avaient déjà déterminé que le Dr Cameron avait mené ses recherches à l’institut, mais qu'il n’était pas, conformément à la loi, son employé.

CBC n'a pas reçu de commentaires à la suite d'une demande effectuée auprès du procureur général des États-Unis.

