L'Université de Regina refuse d'annuler une conférence qui suscite la controverse

La conférence, qui doit se tenir le 23 janvier, a entraîné des appels au boycottage et à la censure.

Steven Kummerfield et Alex Ternowetsky quittent le tribunal en 1996 alors qu'ils subissent un procès pour le meurtre au premier degré de Pamela George, une femme autochtone de 28 ans. Photo : Radio-Canada

En 1995, Steven Kummerfield et Alex Ternowetsky ont battu à mort Pamela George, une travailleuse du sexe de 28 ans. Les deux ont été reconnus coupables d’homicide involontaire et ont été condamnés à six ans et demi de prison.

M. Kummerfield, qui vit maintenant à Mexico, a une relation de travail avec le conférencier George Elliott Clarke depuis 2005. M. Clarke a publié certains de ses poèmes et livres. Il considère Steven Kummerfield comme un bon ami et affirme avoir appris les informations sur son passé il y quatre mois.

J’admire beaucoup de poètes, dont certains sont maintenant décédés ou ont autrefois commis des crimes, mais qui ont quand même laissé derrière eux un héritage et de l’excellente poésie. George Elliott Clarke, poète

La Faculté des arts n’annulera pas l’invitation

George Elliot Clarke dit qu’il n’a pas encore décidé de quels poètes il discutera lors de sa conférence, plus tard ce mois-ci, ajoutant qu’il pourrait lire un poème de son ami Steven Kummerfield.

Moralement, je n’ai pas d'hésitation à réciter quelque chose de M. Kummerfield si cela fait partie du contexte de la conférence, mais je ne voudrais aucunement atténuer ou réduire la gravité de son infraction , explique le conférencier.

Le doyen de la Faculté des arts, Richard Kleer, dit que l’Université veut encourager une discussion ouverte et civile sur des questions controversées .

Le comité de sélection aurait peut-être fait un choix différent s’il avait été informé préalablement de la relation de travail [entre M. Clarke et M. Kummerfield], mais cela est sans importance maintenant. Richard Kleer, doyen de la Faculté des arts de l'Université de Regina

Pressions pour que l’Université de Regina annule l’événement

L’Association des professeurs de l’Université de Regina a voté à l’unanimité, le 19 décembre dernier, pour que la conférence soit annulée, ou du moins reportée.

Il n’y a pas assez de temps pour s’assurer que cette conférence puisse aider à guérir dans un contexte de réconciliation , a déclaré l’enseignante Claire Carter. L’Université doit répondre aux préoccupations des professeurs et des étudiants autochtones, souligne-t-elle également.

Deux professeurs, Emily Eaton et Jeff Loucks, ont tous deux démissionné du comité de sélection de la conférence en raison de la réponse de l’Université à leurs inquiétudes.

Avec les informations de Bonnie Allen