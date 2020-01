Le premier bébé de l’année naît exactement à minuit à Ottawa

Un petit garçon a fracassé l’année en naissant exactement à minuit le 1er janvier au campus général de l’Hôpital d’Ottawa. Le petit, qui n’a pas encore de nom, pèse 7 livres et 2 onces.

La mère, Vascu Anand, a été elle-même surprise de cette arrivée précipitée – prévue le 8 janvier. Elle avait rencontré son médecin pour un examen de routine le 31 décembre lorsqu’elle a perdu ses eaux.

Elle rapporte que le personnel médical était très enthousiaste en constatant qu’il s’agissait du premier bébé de l’année.

Mme Anand et son mari doivent décider du nom de leur fils. Nous débattons pour un nom et tout le monde me donne son opinion , blague-t-elle. Le couple a déjà trois filles, âgées de 5, 14 et 16 ans.

Du côté de Gatineau

En Outaouais, le premier bébé de l’année est né à 2 h 07 à l’Hôpital de Gatineau. La petite fille, Lexie-Anne Dubois, pèse elle aussi 7 livres et 2 onces.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais souligne que la mère et l’enfant se portent bien.