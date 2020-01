Le Gîte Ami s’installe au Centre communautaire Fontaine jusqu’à nouvel ordre

La directrice générale du Gîte Ami, Lise Paradis, a expliqué que les bénéficiaires du refuge n’auront pas à plier bagage de nouveau dans un avenir rapproché.

On va y rester le temps qu’il faut, le temps qu’on fasse les réparations au Gîte Ami et on va tenter de faire ça le plus rapidement possible , a-t-elle indiqué jeudi matin.

Le Centre communautaire Fontaine —situé au 120, rue Charlevoix — peut accueillir de 50 à 55 personnes pour le moment, selon Mme Paradis, soit environ la même capacité que les locaux du Gîte Ami.

De plus, l’endroit est bien plus convenable que la Soupe populaire de Hull pour l’hébergement d’urgence, puisqu’il est muni de douches et que les résidents n’ont pas à coucher directement au sol par manque d'espace.

Lise Paradis, directrice générale du Gîte Ami Photo : Radio-Canada

Ce n’est toutefois pas la fin du partenariat de soutien entre le Gîte Ami et la Soupe populaire.

Durant la journée, les activités vont se passer à la Soupe populaire, parce que le centre communautaire où on s’est installés, il y a suffisamment de place pour installer un dortoir, mais pas pour pouvoir faire des repas ou recevoir des repas , a précisé Lise Paradis.

Pour sa part, la Ville de Gatineau a noté dans un communiqué jeudi qu'elle procédera à du porte-à-porte dans le quartier pour aviser les résidents de cette situation temporaire . Il y aura également une surveillance policière plus fréquente dans le voisinage.

Mobilisation et entraide

Malgré les circonstances, Lise Paradis se réjouit de l'élan de solidarité qui a permis de trouver cette solution moins de 48 heures après le sinistre.

Que ce soit les employés municipaux, des employés de la Croix-Rouge, du [Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais], plein de gens d’autres organismes communautaires, de nos propres employés sont sortis de leurs vacances pour venir aider à ouvrir un autre centre d’urgence dans un centre communautaire, installer des lits, apporter des couvertures et tout ça , a-t-elle souligné.

Les travailleurs du Gîte Amis vont quant à eux continuer de rescaper ce qu'ils peuvent des locaux endommagés, comme la nourriture et les vêtements. Mme Paradis a noté que l'organisme a principalement besoin de chaussettes, de sous-vêtements et de manteaux d'hiver pour combler les pertes causées par l'incendie.

Les dons pour le Gîte Ami peuvent être déposés à la Soupe populaire de Hull.

Avec les informations de Lorian Bélanger