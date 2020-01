Mieux manger en 2020: viser les petits changements

Selon la nutritionniste Annie Bouchard-Mercier, qui pratique à Dolbeau-Mistassini, pour parvenir à respecter cet engagement, il faut éviter d'adopter des comportements excessivement restrictifs. À son avis, la recette du succès renferme une bonne dose de réalisme.

Je pense que c'est une résolution qui peut tenir la route, mais c'est sûr que ça va dépendre de l'ampleur des changements que l'on vise. Par exemple, si on vise des changements qui sont trop importants, qui sont très loin de nos habitudes de vie actuelles, bien à ce moment-là ça peut être plus difficile. On va être peut-être capable de maintenir les changements un mois, deux mois. Donc des petits changements, un pas à la fois, qu'on va maintenir dans le temps, ça nous aide. Annie Bouchard-Mercier, nutritionniste