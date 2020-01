Un dentiste perd son accréditation après plus de 70 fautes professionnelles

En plus de perdre son accréditation, le Collège lui ordonne de payer près de 100 000 $ en amendes et pour les frais d'enquête.

Les autorités sont sans nouvelles de Bin Xu depuis janvier 2017. Il avait alors renoncé à sa pratique, car il faisait face à l'enquête du Collège des chirurgiens dentistes de la Colombie-Britannique, selon une décision prononcée par ce dernier en décembre.

L'été dernier, le comité d'enquête du Collège a conclu qu'il était incompétent et avait commis plus de 70 fautes professionnelles en trois ans.

Dans sa décision, le comité d'enquête note que les gestes de Bin Xu sont d'autant plus troublants que beaucoup de ses clients étaient des personnes âgées et vulnérables.

Entre autres, les enquêteurs ont trouvé qu'un homme âgé avait donné une avance de 85 000 $ à Bin Xu pour des implants pour sa femme et lui que le dentiste n'a jamais complétés et a refusé de les rembourser. De plus, les travaux qui avaient été faits étaient de qualité inférieure, selon la décision.

Bin Xu a entrepris sa carrière de dentiste en Chine en 1985 et a obtenu son accréditation en Colombie-Britannique en 2005.

Depuis qu'il a abandonné sa pratique il y a deux ans, alors qu'il avait 54 ans, deux enquêteurs privés ont été incapables de le trouver. Il ne s'est pas présenté pour les audiences disciplinaires, il n'a pas répondu aux courriels du Collège et ses patients disent avoir été abandonnés.

Bin Xu devra attendre 5 ans pour renouveler son accréditation. Pour pouvoir pratiquer à nouveau, il devra refaire sa formation de dentiste, réussir les épreuves du Bureau national d'examen dentaire du Canada, compléter un cours d'éthique et repayer les patients qui l'ont poursuivi en justice avec succès. De plus, s'il réussit à franchir toutes ces étapes, il devra adhérer aux conditions qui lui seront imposées par le Collège pour les trois premières années de pratique.