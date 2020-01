L’Ouest accueille ses premiers bébés de 2020

Colombie-Britannique

À New Westminster, c’est une minute après minuit que Jahamel et Claire Tabuada ont accueilli leur petite fille à l’hôpital Royal Columbian. Les parents n'ont pas encore choisi son nom et la surnomment pour l'instant Clarita .

Les parents Jahamel et Claire Tabuada disent que c'est un grand honneur d'accueillir le premier bébé de la décennie. Photo : Autorité de la santé de Fraser

Il s’agit du deuxième enfant du couple, mais les parents étaient tout de même inquiets, car l’accouchement était prévu pour la fin du mois. Elle pesait 2,1 kilos (4 lb et 10 oz) à la naissance. C'est la deuxième année consécutive que l’hôpital a accueilli le premier bébé de la province, ce qui est un moment toujours émouvant pour le personnel a confié Tasleem Juma, porte-parole pour l’Autorité de la santé du Fraser.

Saskatchewan

À Saskatoon, Eliann et Shaun Guinan ont souhaité la bienvenue à leur fils Lincoln vers 00 h 13. Il pesait 3,5 kilos (7 lb et 12 oz). Les parents se portent bien et tiennent à remercier l’hôpital pour enfants Jim Pattison. Ils ont également reçu des cadeaux de la Première Nation Yellow Quill et les remercient également.

Eliann et Shaun Guinan accueillent leur fils Lincoln dans un hôpital de Saskatoon. Photo : Courtoisie : Eliann et Shaun Guinan

Quelques heures après la naissance de Lincoln, un autre bébé de 3,18 kilos (7 lb) est venu au monde à Regina. Le premier bébé de la Ville Reine en 2020 est Verity Broda. Elle est née à l'Hôpital général de Regina. Ses parents Crystal et Peter Broda sont tous deux originaires de cette ville.

Manitoba

La famille Singh n'a pas encore donné de nom au nouveau bébé. Photo : Radio-Canada / Riley Laychuk/CBC

Le premier nouveau-né à Winnipeg est quant à lui né à 00 h 18 du matin à l’hôpital HSC Winnipeg Women. La famille Singh n’a pas encore nommé le petit garçon qui pesait 3,5 kilos (7 lb et 11 oz) à la naissance.

Alberta

À Calgary, la maman Ania Dolganiuk a accueilli une petite fille, Maya, qui pesait 3 kilos (6 lb 10oz) à 00 h 20 à l'hôpital Peter Lougheed.

Maya a pris son premier souffle à l'hôpital Peter Lougheed. Photo : Service Santé Alberta

À Edmonton, c’est une petite fille qu’ont accueillie ses parents Jayden et Bailey Baker vers 00 h 36. La petite Madilynn Joanne Leslie Baker a vu le jour à l’hôpital communautaire des Soeurs Grises et pesait 3,3 kilos (7 lb et 4 oz) .

Madilynn est née un peu plus d'une demi-heure après minuit. Photo : Radio-Canada / Scott Neufeld/CBC

Avec les informations de CBC News