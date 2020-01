L’année des traversiers de l'Est-du-Québec en près de 250 articles

Dans l’Est-du-Québec, les traversiers sont des liens névralgiques qui relient les communautés, les entreprises et les familles. En 2019, ils ont été au cœur de l’actualité presque chaque semaine et nos journalistes leur ont accordé beaucoup d’attention.

Les journalistes d’ICI Bas-Saint-Laurent, d’ICI Côte-Nord et d’ICI Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont écrit pas moins de 243 articles sur les différents traversiers qui relient nos rives, nos îles, nos villes et nos villages.

Un grand nombre d’articles portent sur la saga de la traverse Matane–Côte-Nord, qui a d’ailleurs commencé à la fin 2018, et ne semble pas être terminé alors que s’amorce 2020.

Les traversiers faisant la liaison entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine ont aussi attiré l’attention en raison d’un triste accident mortel et du récent incident qui a causé des dommages à un des navires et à un quai.

Les journalistes ont aussi parlé de la traverse de la rivière Saint-Augustin, en Basse-Côte-Nord, en raison de la mort d’un employé de la STQ.

La desserte maritime de la Basse-Côte-Nord, assurée par le Bella Desgagnés, la liaison entre les Îles-de-la-Madeleine et le continent ainsi que les traverses de Trois-Pistoles–Les Escoumins, de Rimouski–Forestville et de Rivière-du-Loup–Saint-Siméon ont aussi eu droit à plusieurs articles à leur sujet.

Voici donc en ordre chronologique la liste des articles rédigés cette année par nos journalistes de l’Est-du-Québec au sujet des traversiers.

Janvier

Février

Le Bella Desgagnés transporte voyageurs et denrées dans les municipalités de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada

Mars

Avril

Des travaux sur la coque endommagée de l'Apollo au quai de Matane. Photo : Radio-Canada

Mai

Juin

Des navires de la CTMA Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Juillet

Août

Septembre

Un employé de la STQ dirige les véhicules sur le traversier Armand-Imbeau II. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Octobre

Novembre

Le traversier l'Héritage 1 amarré à Trois-Pistoles. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Décembre

À suivre en 2020...