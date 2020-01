Courir en sous-vêtements : une tradition du Nouvel An qui fait sourire

Malgré les temps froids, l’événement est devenu une vraie tradition pour certains qui participent à l’événement annuel.

C’est toujours une meilleure année lorsque vous avez des amis fous avec qui faire des choses un peu folles Jared Spier, coureur

C’est génial, fantastique, revigorant… et un peu froid! , décrit Coral Wiebe, qui participe à la course pour une sixième fois. Même son de cloche de Chris Wiebe : Quand vous courez, ce n'est vraiment pas si pire .

Coral Wiebe, à gauche, a terminé la Polar Bare Run pour une sixième fois mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Riley Laychuk/CBC

Affublés d’un habit plus proche de celui de la piscine que de la course hivernale, les coureurs ont en fait pu profiter d’une température plus clémente que dans les années passées. L'événement 2019 s'est déroulé à des températures proches de -30 degrés Celsius, tandis que celui de cette année tourne autour du -20 degrés Celsius, avec le facteur éolien.

Comme chaque année, l’événement était aussi une occasion de collecter des dons pour l'organisme de bienfaisance Siloam Mission.

Avec les informations de Riley Laychuk