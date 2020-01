Tailleur : une passion de famille pour les Silva

Lorsque Manuel Silva a immigré du Portugal vers Regina, il espérait que son talent et sa patience dans l’art d’être tailleur pourrait apporter de quoi subvenir au besoin de sa famille. Quarante-trois ans plus tard, il est plus qu’heureux de voir que sa passion est devenue une histoire de famille.

Coudre de beaux habits, cela a toujours été le rêve de Manuel Silva. C’est mieux que de faire une thérapie , dit-il en riant. Et cette thérapie, Manuel Silva la pratique depuis des décennies, dont 33 ans comme propriétaire de Venice Tailors à Regina.

D’après son fils, Manuel Silva, la petite touche européenne du commerce est ce qui le rend unique aux yeux de plusieurs. Tout le monde peut acheter un costume n'importe où. Vous pouvez l'acheter moins cher qu'ici, bien sûr, mais l'idée est qu'il a été fabriqué à la main. Aucun site de vente en ligne n'aura un maître tailleur que celui qui l’a été toute sa vie , ajoute-t-il fièrement en parlant de son père.

Miguel Silva a déclaré que c'est l'enthousiasme de son père qui le fait continuer à travailler à temps partiel chez Venice Tailors. Photo : Radio-Canada / Kendall Latimer / CBC

Il y a soixante ans, être un tailleur, c’était comme être un médecin, se remémore Manuel Silva. Nous avions l’habitude de mettre nos fils blancs autour de notre cou, juste pour montrer aux gens que nous étions un tailleur.

Miguel Silva ne peut s’empêcher de rire aux plaisanteries de son père. C'est l'enthousiasme de Manuel qui fait que Miguel y travaille une fois par semaine, en plus d'un emploi à temps plein ailleurs.

[Plus jeune], nous avions un magasin à la maison et nous confectionnions des vêtements au sous-sol et nous effectuions des réparations dans d'autres magasins , raconte Miguel Silva.

Miguel a de bons souvenirs de travailler avec son père. Il prendre simplement lla vision des gens et la crée. Ma sœur Paula fait la même chose... ils peuvent juste construire ça dans leur tête et faire un motif et ensuite l'assembler , s’enthousiaste-il.