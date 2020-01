Un jeune homme de 20 ans poignardée au centre-ville de Montréal

La victime a été poignardée par arme blanche au haut du corps, lors d’une altercation avec trois ou quatre personnes. Blessé, mais conscient, l’homme a été transporté à l’hôpital où il se trouve dans un état stable.

L'altercation s'est produite vers 3 h 10 à l'intersection du boulevard Robert-Bourassa et de la rue Ottawa, dans le secteur Griffintown.

Les suspects ont pris la fuite avant l’arrivée des policiers, qui ont été appelés par un témoin de l’agression.

On attendait notre taxi alors [...] et on a entendu du monde qui criait. On a vu quatre gars sur la victime et on a vu beaucoup de sang.

Noah Bourassa, un témoin