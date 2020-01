Le petit Henri, né à Laval, premier bébé de l’année au Québec

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) avait rapporté plus tôt la naissance à son hôpital du petit Lucas, en tout début de nuit, mercredi.

Pesant 3,80 kg, il est né précisément 11 minutes et 49 secondes après minuit.

La mère, Marilou Edger, et le père, Jonathan Beelen, sont originaires de Montréal. Le nouveau-né et sa maman vont bien, selon les autorités hospitalières.

Le petit Lucas et ses heureux parents. Photo : Facebook / CUSM

Le premier bébé de l’année dans la région de la Capitale-Nationale est né à 0 h 12 au Centre mère-enfant Soleil au CHU de Québec.

Le petit Mikael, troisième enfant de Fanny Chevalier et Sébastien Germain de Saint-Alban, pèse un peu plus de 4,020 kg et mesure 53 cm.

En 2019, c'est au Centre universitaire de santé McGill qu'était né le premier bébé au Québec, une fille qui a vu le jour deux minutes après les 12 coups de minuit.