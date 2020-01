Peu importe l'actualité, au Québec, le changement d'année se fait en commentant le Bye bye, la traditionnelle revue télévisée de fin d'année. Les différents sketches sont analysés et disséqués, et ils alimentent les discussions, surtout sur les réseaux sociaux. Cette année, plusieurs sketches n’ont pas couvert un seul sujet, mais plusieurs événements.

Alerte divulgâcheur – Si vous n’avez pas vu le Bye bye 2019 et que vous souhaitez garder la surprise, ne lisez pas la suite de cet article.

L’équipe presque entièrement renouvelée a offert une émission diversifiée qui faisait le tour de l’actualité de l’année. Le vétéran Patrice L’Écuyer, Claude Legault, le nouveau Mehdi Bousaidan et les nouvelles Guylaine Tremblay, Julie Le Breton, et Anne-Élisabeth Bossé ont été aidés par le groupe les Chick'n swell, Bruno Landry, Pierre Brassard en François Legault et plusieurs autres acteurs et actrices.

L’émission a ouvert avec la planète qui s’enflamme puis explose. Évidemment puisque 2019 aura été l’année de l’urgence climatique. D'ailleurs, Greta Thunberg a été jouée avec succès par la comédienne Julie Le Breton. Lors du même sketch, Claude Legault imitait un Dominic Champagne plus vrai que nature.

Guylaine Tremblay a fait ses débuts dans la revue de l’année avec Claude Legault et son ongle jaune. Personne ne peut oublier la publicité sur la mycose des ongles. Et avec ce sketch, on va s’en souvenir. Les producteurs et productrices de lait n'oublieront pas 2019 et le Bye bye s'est chargé de leur rappeler que les produits laitiers ne sont plus dans un groupe spécifique, mais plutôt dans le groupe des aliments protéinés.

Le passage de Céline Dion à l’émission Carpool Karaoke de James Corden a été rejoué avec Anne-Élisabeth Bossé, convaincante dans le rôle de la diva québécoise. Rien n’a échappé aux griffes acérées des humoristes, tant sa nouvelle autonomie que son poids.

Les victimes du Bye bye

Parmi ceux et celles qui épinglés par l’équipe du Bye bye, Caroline Néron n’a pas été épargnée. Le sketch La technique Néron a offert des conseils pour perdre l’argent.

Desjardins est aussi passé sous le couperet des scripteurs à plusieurs reprises au cours de l’émission. Le vol des données de toutes les personnes clientes de la coopérative québécoise n’a pas été passé sous silence.

Tout le monde en parle et certaines vedettes de Radio-Canada n’ont pas échappé au Bye bye avec le sketch Tout le monde reçoit tout le monde. Tout comme Patrick Bruel personnifié par Mehdi Bousaidan.

Un nouveau super héros et le retour du vendeur

Patrice L’Écuyer a encore remis le costume du premier ministre Justin Trudeau qui est devenu le super-héros Blackface, en référence à la controverse de ses déguisements. Il se bat aussi avec the Blocker (Yves-François Blanchet en Jocker), Andrew Scheer et Jagmeet Singh.

Claude Legault a repris son personnage de vendeur hyperactif. Toutefois, cette année, il était accompagné d’une Guylaine Tremblay métamorphosée qui défile avec lui un calendrier déjanté de l’année 2020 sur divers événements marquants.

L’assistante Denise

Denise Bombardier a aussi été en vedette alors qu’elle est devenue une assistante numérique sur les modèles d’Alexa d'Amazon ou Google Home, pour corriger le français des personnes qui l’utilisent. Les producteurs du Bye bye ont même ajouté l’affaire de l’écrivain français Gabriel Matzneff qui a éclaté ces derniers jours.

Comme l’an dernier, Claude Legault a participé à de nombreux sketches et personnages, ainsi que Guylaine Tremblay qui a enfilé divers costumes pour son deuxième Bye bye. Elle avait participé à l’édition de 1992.