La nouvelle année célébrée par des aînés de Sainte-Anne

Les aînés de la Villa Youville de Sainte-Anne ont célébré mardi midi la fin de l’année 2019 et le début de l'année 2020.

L'heure était la fête dans cette résidence située à environ 40 km de Winnipeg. Le décompte du jour de l’an a été effectué le 31 décembre à midi.

Il n’y a pas de meilleure façon de commencer l’année qu’avec un party , lance Gilbert Audette, qui entrera en fonction comme directeur général de la Villa Youville le 1er janvier.

C’est une fête traditionnelle, comme nos ancêtres l’ont toujours connue, ajoute-t-il. On célèbre avec de la musique francophone, un bon repas et nos amis.

Le résident Ludger Jubinville est né le 31 décembre 1919. Photo : Radio-Canada / Marie-Michelle Borduas

Les célébrations avaient cette année une couleur bien particulière : l’un des résidents, Ludger Jubinville, a soufflé ses 100 bougies ce 31 décembre.

On m’a plus ou moins poussé là-dedans, mais on accepte [la fête] quand même , s'amuse-t-il.

C’est le 150e anniversaire du Manitoba cette année, on se prépare pour ça aussi , lance de son côté Léon Tétreault, résident de la Villa Youville pour qui les célébrations ne sont qu'à leur commencement.

S’il n’avait qu’un souhait pour l’année 2020 ce serait « l’amour de chacun ». À ses yeux, il s'agit de la meilleure chose qui puisse exister.

Avec les informations de Marie-Michelle Borduas