La police de la Nation Tsuut’ina recherche le propriétaire de bandes dessinées volées

La collection se compose de 33 bandes dessinées. Ce sont des comics Marvel de différentes séries comme Les Gardiens de la Galaxie, Avengers, Captain America, Thor et d’autres, moins connues du grand public.

Les livres sont en très bon état, décrit le Caporal Jon Prystayko des services de police de la Nation Tsuut’ina.

S'il ne retrouve pas le propriétaire, le Caporal Jon Prystayko envisage de donner les BD à des associations travailland avec des enfants. Photo : CBC

Les bandes dessinées ont été trouvées en janvier dans une voiture dans laquelle avaient également été saisies de la drogue et des armes. Les BD étaient dans un sac gris et noir, en plus d'être protégées chacune par une enveloppe en plastique.

Au moment de la saisie, les bandes dessinées se trouvaient dans ce sac. Photo : CBC

Je pense que le propriétaire est un enfant ou un jeune adulte, précise M. Prystayko. Je veux tout mettre en oeuvre pour le retrouver. Si je n’y arrive pas, mon plan B est de donner les comicsà des associations où il y a des enfants comme un refuge pour femmes par exemple.

La police de Tsuut’ina a publié, sur les réseaux sociaux, une photo présentant huit des bandes dessinées. Pour prouver qu’elles lui appartiennent, le propriétaire, s’il se manifeste, devra être capable d’identifier les autres titres de la collection.

Pour pouvoir récupérer ses comics, le propriétaire devra être capable de pouvoir en donner les titres. Photo : CBC

Pour éviter ce genre de situation en cas de vol, le Caporal Jon Prystayko invite les collectionneurs à noter les numéros de série de leurs objets. Et, si comme ces bandes dessinées ils n’en ont pas, à les prendre en photo.