Un manque de bénévoles cause l’annulation du service Nez rouge à Surrey

Marie-Chantal Fortin, coordonnatrice du développement canadien à Opération Nez rouge, explique qu’il n’y a pas assez d’équipes inscrites pour la soirée.

« Ce soir, nous n’avons pas assez d’équipes pour pouvoir offrir adéquatement le service, indique-t-elle avant d’ajouter que la demande est très forte le 31 décembre. C’est notre soirée la plus forte dans tout le Canada. »

Elle précise qu’Opération Nez rouge est « un service par la communauté pour la communauté. On est donc en mesure d’offrir le nombre de raccompagnements selon le nombre de bénévoles qui sont disponibles ».

À défaut d’utiliser ce service pour la région de Langley-Surrey, TransLink va offrir le transport gratuit dans l'ensemble de son réseau la veille du Jour de l’An à partir de 17 h jusqu’à 5 h au 1er janvier 2020.

En plus des heures d'opération du service de transport qui sont prolongées, le service de transport sera plus fréquent. Le SkyTrain fermera environ une heure plus tard que d'habitude pour les lignes Canada, Expo et Millennium.

Opération Nez rouge dessert dix communautés en Colombie-Britannique : Abbotsford/Mission

Burnaby

Chilliwack

Kamloops (also Thursday nights)

Langley/Surrey

New Westminster

North Shore (North Vancouver, West Vancouver and Horseshoe Bay)

Prince George

Maple Ridge/Pitt Meadows

Tri-Cities (Coquitlam, Port Coquitlam, Port Moody, Belcarra and Anmore)

Williams Lake

Selon des informations sur le site d’ICBC, 3166 bénévoles d’Opération Nez rouge ont raccompagné près de 5200 personnes sécuritairement à la maison en 2018.

Avec les informations de Timothé Matte-Bergeron