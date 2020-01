La galerie de papillons de Science Nord continue d’émerveiller 20 ans après sa création

En plein hiver, la salle de Science Nord qui abrite la galerie est peut-être l’un des seuls endroits dans le Grand Sudbury où il fait 28 °C.

Oui, il faut qu’il fasse chaud , explique le scientifique Dan Chaput. Idéalement, 40 °C et plus de 90 % d’humidité [pour les papillons]... mais il faut que ce soit aussi confortable pour les visiteurs.

Dan Chaput a été embauché par Science Nord en avril 2000 spécifiquement pour s’occuper de la galerie de papillons, qui devait au départ être une exposition temporaire.

Après toutes ces années, raconte le scientifique, l’attraction populaire continue d’attirer les gens en raison de la beauté et de la sérénité de l’espace.

Le morpho bleu est le papillon favori de plusieurs visiteurs, ainsi que celui de Dan Chaput. Photo : iStock

La plupart des papillons ont une espérance de vie de quelques semaines. Les gens penseront aux monarques et à leur longue durée de vie, mais ce n’est certainement pas la norme , explique M. Chaput.

À toutes les deux semaines, Science Nord reçoit donc une livraison de plusieurs centaines de chrysalides et de cocons en provenance d’un de ses quatre pays fournisseurs, en Asie ou en Amérique centrale.

C’est très cher, mais ça offre une expérience unique ici à Science Nord. Dan Chaput, membre du personnel scientifique de Science Nord

Les papillons sont libérés dans une serre au fur et à mesure qu’ils se métamorphosent ou sortent de leur cocon , explique le scientifique.

Les chrysalides de certaines espèces de papillons de nuit forment des cocons pour se protéger. Photo : iStock

M. Chaput souligne que 20 ans après sa création, la galerie de papillons F. Jean MacLeod demeure une importante source d’apprentissage pour les visiteurs et les scientifiques.

Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur les insectes, leur métamorphose et la perte d’habitat et tout un tas d’autres choses qui se rapportent aux insectes et à leur rôle dans l’environnement. Dan Chaput, membre du personnel scientifique de Science Nord

Je pense que cela permet aux habitants du Nord de vivre une expérience qu’ils n’auront probablement pas l’occasion de vivre ailleurs , a-t-il poursuivi. C’est un [endroit iconique] dans la science et dans le monde, vraiment, parce que nous sommes reconnus partout dans le monde.

Science Nord est une des attractions les plus populaires du Nord de l'Ontario. Photo : sciencenorth.ca

M. Chaput croit que le mandat de la galerie est le même que celui de Science Nord dans son ensemble : l’enseignement des sciences.

Plus vous comprenez la science, plus vous comprenez l’environnement, plus vous comprenez les animaux qui y vivent, plus vous êtes susceptible d’en prendre soin... d’en devenir l’intendant, d’en apprendre davantage à leur sujet.