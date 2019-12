Une météorite des Quadrantides illumine le ciel de Saskatoon

Les images, capturées par plusieurs résidents de la Ville des Ponts, montrent une impressionnante traînée de lumière bleue avant de produire un flash illuminant la totalité du ciel pendant une fraction de seconde.

Salomon Joubert fait partie des chanceux qui ont pu obtenir l’enregistrement de cette météorite. Parti en vacances loin de son domicile, son système de vidéosurveillance l’a averti d’un mouvement suspect dans son jardin. J'ai été surpris. J'ai pensé que notre chat avait peut-être couru devant ou quelque chose comme ça avance-t-il. Mais en regardant l’extrait vidéo, Salomon s’est alors rendu compte que ce mouvement suspect était en réalité une éventuelle météorite traversant le ciel de Saskatoon.

Et Salomon avait raison. Selon Daryl Janzen, membre du département en physique de l'université de la Saskatchewan, cette manifestation de lumière était un bolide, une météorite plus grosse et lumineuse que les autres qui explose au contact de l’atmosphère. Selon M.Janzen, plus l’élément est brillant, plus il y a de chance que celui-ci s’écrase sur la surface terrestre.

Pluie de météores en approche

Cet événement surprenant n’est pourtant pas si rare que l’on ne le croie selon Sylvie Beaulieu, astronome à l’Observatoire du Mont-Mégantic. L’apparition de ces météorites dans le ciel survient notamment lorsque la Terre traverse un nuage de débris laissé par le passage d’une ou de plusieurs comètes s’approchant de la planète bleue.

C’est précisément le cas de la Terre en ce moment même. Durant cette dernière semaine de l’année, et ce jusqu’au 7 janvier 2020, il est possible d’assister à la pluie de météores des Quadrantides. D’ailleurs, cette météorite observée dans le ciel de Saskatoon le 28 décembre est un bon client pour faire partie de cette pluie de météores des Quadrantides selon l’astronome québécoise.