L'économie de l'Est-du-Québec s’est transformée depuis les années 2000

L'économie de l'Est-du-Québec n'a pas été à l'abri des tempêtes de l'économie mondiale qui ont malmené les secteurs traditionnels, comme la pêche, les mines et la forêt.

À l'aube d'une nouvelle décennie, une nouvelle génération reprend le flambeau.

Toutefois, même après toutes ces années, la région a encore besoin de l'attention qu'elle a eue par le passé de la part des gouvernements, selon les décideurs politiques locaux.

Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, constate, de son côté, que les PME ont fait des investissements qui ont porté fruit et que cette relève est bien présente.

On a une relève entrepreneuriale familiale qui est très intéressante et qui va donner d’aussi bons fruits que les précédentes , prévoit-il. Il cite notamment les entreprises locales Prelco et Premier Tech.

Diversification

Selon Pascal Bérubé, député de Matane–Matapédia et chef intérimaire du Parti québécois, il fallait, au tournant du millénaire, changer les perceptions et faire en sorte que l’économie ne repose pas sur une seule très grande entreprise comme c’était le cas auparavant.

On l’a compris et ça a donné lieu à des initiatives intéressantes , dit-il. Je pense par exemple au FIDEL de la Matanie, où les gens d'affaires ont décidé d'investir dans le milieu et ensuite d'aller solliciter les gouvernements et ça, c'est fantastique.

Il cite aussi le projet d’écoterritoire habité de la Matapédia. Il observe également des signes d’espoirs intéressants dans le dynamisme qui s’est installé dans La Mitis.

Les gouvernements ont aussi mis la main à la pâte.

En 2001, Bernard Landry mettait de l'avant le plan de relance de la Gaspésie, repris en 2012 par Pauline Marois.

On sentait que tout était possible , se souvient M. Bérubé. J'ai vécu de près ces deux moments-là et j'ai vécu aussi les attentes des citoyens de ma région quant à l'action gouvernementale pour stimuler notre économie.

Et le Plan Nord?

Sur la Côte-Nord, les libéraux de Jean Charest ont présenté le projet du Plan Nord en 2008.

Est-ce que c'était l'impact escompté? Je ne crois pas , considère Luc Dionne, ex-président de la Corporation de développement économique de Sept-Îles.

Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont en réalisation avec le marché du fer qui s'est maintenu et qui pourrait effectivement donner davantage vie à cette idée qui était le développement du Nord-du-Québec.

Les défis sont encore nombreux pour l'Est-du-Québec, selon lui.

La naissance du fly-in, fly-out, c'est un phénomène inquiétant, qu'on ne connaissait pas jusqu'en 2008-2009. Ça, il va falloir s'y attarder, c'est un impact négatif pour nos villes , prévient M. Dionne.

Mais il y a de l’espoir, selon lui. Il y a un vent qui souffle d'une génération qui veut s'engager et qui, souvent, a quitté la région avec ses compétences et ses rêves, et cette génération veut réaliser ses rêves ici , ajoute M. Dionne.

Par ailleurs, les défis de la nouvelle génération d’entrepreneurs ne sont pas très différents de ceux des années précédentes.

La pénurie de main-d’oeuvre, le vieillissement de la population, la dévitalisation des plus petites municipalités et le maintien des infrastructures et des institutions d’enseignement en sont quelques exemples.

Enfin, selon le responsable du Centre de recherche en développement territorial de l'Université du Québec à Chicoutimi, le professeur Marc-Urbain Proulx, cette génération devra faire preuve de créativité et continuer d’investir dans des petites entreprises qui développent les produits du terroir et l’agroalimentaire.

