Ce qui a marqué la dernière décennie en Acadie

Les préoccupations environnementales et l'arrivée des réseaux sociaux ont marqué la dernière décennie partout sur la planète et l’Acadie n’y fait pas exception.

D’un point de vue plus local, les dix dernières années ont été notables pour de nombreux acteurs culturels et politiques en Acadie, selon le sociologue Mathieu Wade.

Retour en cinq points sur ces phénomènes et ces événements.

1. L'essor des artistes acadiens sur la scène musicale

De Lisa LeBlanc aux Hay Babies, une déferlante d'artistes acadiens s'est abattue sur le paysage musical québécois et européen depuis que l'album Cliché Hot de Radio Radio a ouvert les vannes en 2008.

La formation musicale acadienne Les Hay Babies s'est produite aux quatre coins du pays au cours des dernières années et a fait salle comble à Montréal à plusieurs reprises (archives). Photo : Matériel de l'artiste

Je pense que 2010-2020 est vraiment la décennie où on a vu une nouvelle génération d’artistes, notamment en musique, arriver à maturité et percer dans le marché québécois et s’immiscer dans la culture populaire québécoise populaire , estime le sociologue Mathieu Wade.

Le sociologue Mathieu Wade a dressé un bilan des événements et des phénomènes marquants de la décennie 2010-2019 en Acadie. Photo : Radio-Canada

Le musicien Joseph Edgar a d'ailleurs produit un documentaire sur le phénomène, Vague d'Acadie. Dans ce documentaire en deux épisodes, l'artiste cherche à comprendre pourquoi la musique acadienne et ses artistes sont-ils tant aimés.

2. La réinvention d’un terroir acadien

En 2019, pas moins de huit restaurants en Atlantique se sont classés parmi les 100 établissements au Canada, dont le bar Kismet à Halifax et Les brumes du coude à Moncton.

Le restaurant du chef Michel Savoie, Les brumes du coude, à Moncton, s'est classé au 96e rang des meilleurs établissements au pays (archives). Photo : Radio-Canada / Alessandra Rigano

Certains restaurants ont aussi tenté de réinventer et de populariser la cuisine acadienne, affirme Mathieu Wade. C’est le cas du restaurant Le Fricot, à Montréal, qui sert des mets acadiens revisités.

Le sociologue évoque également l’émergence de nombreuses distilleries et microbrasseries partout sur le territoire.

3. L’instabilité politique et l’émergence des tiers partis

La dernière décennie en Acadie a aussi été marquée par l’instabilité politique, selon le sociologue. Au cours des dix dernières années, quatre premiers ministres se sont succédé au Nouveau-Brunswick.

On a eu quatre premiers ministres au Nouveau-Brunswick pendant cette décennie. On commence avec Shawn Graham et on finit avec un gouvernement minoritaire de Blaine Higgs.

Cette instabilité politique a aussi laissé place à l’émergence à de nouveaux acteurs sur la scène politique.

Le Parti vert du Nouveau-Brunswick a fait élire trois députés aux dernières élections, en 2018 (archives). Photo : Parti vert du Nouveau-Brunswick/Facebook

Aux dernières élections provinciales au Nouveau-Brunswick, l'Alliance des gens, le NPD et le Parti vert ont récolté plus du quart des voix.

D’ailleurs, les verts ont aussi connu un engouement sans précédent partout en Atlantique. La formation politique est devenue au printemps 2019 l'opposition officielle à l'Île-du-Prince-Édouard et les verts sont un des deux partis à détenir la balance du pouvoir au Nouveau-Brunswick.

4. La crise à la SANB

La Société acadienne du Nouveau-Brunswick (SANB) a été paralysée durant plusieurs mois en 2015 et en 2016, alors que plusieurs organismes acadiens reprochaient à la présidente, Jeanne d'Arc Gaudet, un style autoritaire et qu’ils réclamaient sa démission. Mme Gaudet, a démissionné en avril 2016, mais selon plusieurs cette démission est arrivée un an trop tard.

5. L’émeute à Rexton sur le gaz de schiste

La GRC déployée contre les manifestants opposés à la fracturation hydraulique et à l'exploitation du gaz de schiste, le 17 octobre 2013 à Rexton, au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : The Canadian Press / Andrew Vaughan

Selon Mathieu Wade, les questions environnementales ont été centrales et ont pesé sur le destin de plusieurs formations politiques.

On a vu un mouvement sans précédent, notamment dans la région de Rexton. Mathieu Wade, sociologue

En 2013, le démantèlement d'une barricade érigée par des manifestants contre les gaz de schiste a tourné à la confrontation avec la GRCGendarmerie royale du Canada , à Rexton au Nouveau-Brunswick. Au moins 40 personnes ont été arrêtées et des voitures de police ont été incendiées.

Des opposants au gaz de schiste réclament toujours à l’heure actuelle la publication d'un rapport sur l'émeute de Rexton, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Mathieu Wade prédit que les questions environnementales continueront d’alimenter le débat au cours de la prochaine décennie également.

Avec les informations de Margaud Castadère