La communauté congolaise de Prince Albert brise la solitude des nouveaux arrivants pendant le temps des fêtes

Le foufou, les feuilles de manioc, les arachides et le poulet, les saveurs de la République démocratique du Congo(RDC) étaient au coeur du dîner communautaire de la fête de Noël et du Nouvel An à Prince Albert.

Le président de l’organisme Charles Kahumbu et son épouse Leonnie Kabole savent ce que c’est que de se sentir seul dans une nouvelle communauté, loin de leur famille.

Arrivé à Ottawa en 1995, le couple a déménagé plusieurs fois au Canada. Là où j’arrive, quand je trouve un groupe de gens surtout qui viennent de mon pays qui ne sont pas organisés, j’ai l’habitude de mettre les gens ensemble , soutient Charles.

Leonnie Kabole et Charles Kahumbu Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Quand le couple est arrivé à Prince Albert en 2014, il ont rapidement créé le comité de la communauté congolaise de Prince Albert. J’ai réuni les gens pour que nous soyons ensemble.

Léonnie est la traiteuse pour la célébration. Souvent quand on vient de loin on est déconnectés, alors c’est la solitude totale. On essaye de les faire oublier ça et de les faire venir dans la famille congolaise.

Une soixantaine de membres de la communauté sont venus partager le festin et danser ensemble. Plusieurs familles étaient nouvellement arrivées dans la communauté.

Cela fait seulement un mois que Gilbert Kezennga Bilbert et son épouse Bifaze Miriam sont arrivés à Prince Albert avec leurs 6 enfants. Originaires de RDC, ils ont passé presque 20 ans dans un camp de réfugiés en Zambie. Ils ont grandi dans le camp et leurs enfants sont nés là.

Gilbert Kezennga Bilbert et son épouse Bifaze Miriam sont à Prince Albert depuis un mois Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Depuis son arrivée au Canada, Miriam a de la difficulté à croire qu’elle ne rêve pas. Elle est heureuse de faire partie de la communauté congolaise de Prince Albert et de participer a cette célébration. Je suis vraiment à l’aise, je suis bien. J’ai retrouvé d’autres gens qui étaient réfugiés.

La nourriture les rappelle de leur enfance en RDC. Il y a de l’amitié qui va se créer, maintenant j’ai une grande famille, soutient Gilbert.

Charles Kohumbu aimerait en faire encore plus pour mieux accueillir les nouveaux arrivants à Prince Albert. Quand les nouveaux arrivants francophones ne retrouvent pas les services adéquats, ils repartent selon lui. Il est présentement en train de réfléchir à mieux organiser leur intégration.