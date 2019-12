Rouler sur l’autoroute 407 coûtera plus cher l’été

La mesure est présentée comme un moyen de réduire la congestion l’été.

De manière générale, les tarifs seront les plus élevés entre mai et octobre et plus bas de février à avril.

Le coût variera également selon l’heure du jour, le jour de la semaine, le poids du véhicule, la direction et la section de l’autoroute.

À titre d’exemple, il en coûtera 65,70 cents du kilomètre pour les véhicules légers entre 15 h 30 et 18 h, en semaine, durant l’été.

De février à avril, aux mêmes heures, les automobilistes payeront 5,3 cents de moins le kilomètre.

La compagnie qui gère l’autoroute 407 qu’il y a 25 % plus de véhicules l’été que le printemps et l’hiver.