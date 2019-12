L'absence de caserne de pompier met en danger les citoyens, croit une conseillère

Selon l’Association nationale de la protection des feux (NFPA), 90 % des appels urgents devraient être répondus dans les 6 minutes et 20 secondes avec un camion de pompiers sur les lieux. Pourtant, à Waverley West Ward, les brigades de pompiers répondent aux appels prioritaires en 11 minutes et 12 secondes.

La conseillère de Waverley West Ward, Janice Lukes souhaite que ces nouvelles données incitent la Ville à démarrer un projet de construction d’une nouvelle caserne de pompier dans son secteur. En ce moment, le poste d’incendie le plus proche de Waverley Ward West est situé la rue Waverley, au abords des quartiers de Fort Garry et Lindenwood.

La conseillère de Waverley West, Janice Lukes jure d'arrêter tout développement ultérieur si une nouvelle caserne de pompiers n'est pas approuvée. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Selon la conseillère Janice Luke, l’accroissement démographique du secteur aurait dû rendre la construction d'une caserne de pompier évidente depuis bien longtemps.

Madame Luke suggère de mettre un frein à la construction de logements et d’entreprises dans le but d'entamer la construction d’une caserne de pompier en 2020. Dès que le budget de la Ville sera disponible, je ferais tout mon possible pour rectifier la situation , explique Madame Luke, car moralement, je ne me sens pas bien .

Le président du syndicat des pompiers de Winnipeg (United Fire Fighters), Alex Forrest a été mis au courant des craintes de la conseillère. Il dit regretter le manque d’action de la Ville face à cette situation. La Ville de Winnipeg n’a pas voulu faire de commentaires.

Le président du syndicat des pompiers de Winnipeg, Alex Forrest se dit abasourdi que le budget de la Ville puisse ne pas contenir la construction d'une caserne de pompiers au cours des quatre prochaines années. Photo : Radio-Canada

Des maisons plus à risques que les autres

La conseillère de Waverley West Ward s’inquiète par ailleurs du type de matériel des nouveaux bâtiments tels que des plaques d’aluminium et le bois collé.

Le chef des pompiers, John Lane confirme que ce sont des matériaux qui ont un risque plus élevé d'embrasement lorsqu'un incendie se déclare dans le bâtiment.

La plupart des maisons dans les nouvelles subdivisions sont construites avec ces matériaux , explique John Lane, le temps de réponse plus rapide devient encore plus important .

Janice Luke s'inquiète qu'il faudrait un incident mortel pour que la Ville se décide de construire d'une nouvelle caserne de pompiers.

Avec les informations de CBC News