La dernière décennie marquée par les réseaux sociaux

Sur le plan technologique, les dix dernières années auront été marquées par l'importance que les réseaux sociaux et les téléphones intelligents ont prise dans la société, estime Bruno Guglielminetti.

Pour les bons et les mauvais côtés , a cependant noté le consultant indépendant en stratégies numériques au micro d'Écoutez l'Estrie mardi.

Il y a dix ans, les téléphones intelligents existaient, mais on n'avait pas le même type d'utilisation ni les applications. L'économie numérique qui s'est faite autour de ce monde-là est aussi importante. Il y a énormément d'entreprises qui aujourd'hui existent alors qu'il y a 10 ans on était loin de penser que ces services-là pouvaient exister , ajoute M. Guglielminetti.

Bruno Guglielminetti Photo : Radio-Canada/Mathieu Arsenault

Le spécialiste se dit toutefois préoccuper par les gens qui ne sont toujours pas conscients de ce qui peut mettre en danger leur cybersécurité.

Des gens utilisent les réseaux sociaux comme si c'était une lettre cachetée qu'ils envoyaient à quelqu'un qu'ils connaissaient ou qu'ils chuchotaient l'information à l'oreille de quelqu'un alors que les réseaux sociaux, peu importe lequel, sont plutôt des cartes postales que tout le monde peut lire. Bruno Guglielminetti, consultant en stratégies numériques

Il y a aussi tous ces objets qui, à la base, sont là pour faciliter la vie, mais que s'ils sont contournés, mal utilisés ou pirater, peuvent nous compliquer la vie parce que ça permet à des individus à accéder à son intimité, que ce soit par des données ou des informations , ajoute-t-il.

Un élément à garder en tête alors que la prochaine année devrait voir les objets du quotidien être encore davantage interconnectés.

On est beaucoup dans l'automatisation et la simplification de la vie, mais encore là, si on ne sait pas comment les utiliser, ces objets-là pourraient se retourner contre nous , résume Bruno Guglielminetti.