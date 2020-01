Les résolutions du Nouvel An des athlètes professionnels

Pour les sportifs de haut niveau, la salle de gym fait pratiquement figure de résidence secondaire. La remise en forme n'est pas tout à fait réaliste comme résolution.

Les résolutions existent-elles pour les athlètes d’élite? Si oui, quelles sont les leurs?

ICI Ontario a interrogé quatre athlètes professionnels. Voici ce qu’ils nous ont répondu.

Alexander Kerfoot, joueur de centre (hockey)

Rigoureux dans la salle de gym, Alexander Kerfoot n'est pas le meilleur pour faire honneur à ses résolutions de la nouvelle année (archives). Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Je prends des résolutions au début de chaque nouvelle année. Ça n’a pas toujours un lien avec le hockey.

Est-ce que je suis bon pour les garder? Je devrais probablement faire mieux!

Ces dernières années, j’essayais de faire plus attention à ce que je mange. Ma copine s’intéresse aussi à une nutrition plus efficace alors on essaie de faire ça ensemble.

Frédérik Gauthier, joueur de centre (hockey)

Les résolutions que prennent les athlètes de haut niveau n'ont souvent rien à voir avec leur sport, précise Frédérik Gauthier (archives). Photo : Getty Images / Patrick Smith

Ça existe un peu, mais je pense que ce sont plus des buts [que des résolutions].

Pour nous, les objectifs sont fixés au début de la saison en septembre. Au jour de l'An, on est au beau milieu de la saison. On ne va pas tout réévaluer.

Je dirais que si on prend des résolutions, c’est la santé, les sujets assez populaires. Rien de bien spécifique aux sportifs.

Paul Poirier, patineur artistique (danse sur glace)

Le patineur artistique Paul Poirier établit ses objectifs avec sa partenaire de danse sur glace Piper Gilles au début de la saison plutôt qu'au début du Nouvel An (archives). Photo : Danielle Earl Photography / Skate Canada

Entre avril et mai, c’est notre saison morte. C’est notre moment pour revenir sur l’année qui vient de passer sur le plan des compétitions.

Des fois, je parle avec d’autres patineurs artistiques et ils me partagent des résolutions du genre je vais apprendre l’espagnol , par exemple.

Dans mon cas, si j’ai une idée le 23 septembre, je ne vais pas attendre au 1er janvier.

C’est important de faire des changements pour le mieux dans sa vie, mais je n’ai pas d’objectifs concrets pour le moment.

Michael Hutchinson, gardien de but (hockey)

Les résolutions du Nouvel An sont similaires chaque année pour les joueurs de hockey professionnels, selon Michael Hutchinson (archives). Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Tout le monde est différent. Je trouve ça bien. C’est une belle façon de s'améliorer sur le plan personnel et de faire un effort conscient pour maintenir de nouvelles habitudes. Ma femme et moi tentons d’établir de nouvelles résolutions chaque année.

Je ne fais pas mal quand il est question de respecter mes résolutions. Mieux que la plupart des gens, je crois! Le plus dur avec les résolutions, c’est qu’on tente souvent de faire un changement permanent du jour au lendemain.

Il y a toujours des gars qui tentent de laisser tomber les médias sociaux, c’est une tendance dans l'équipe... puis on fait sept heures de vol le lendemain et les revoilà à deux pouces de l'écran. C’est marrant. On peut les taquiner avec ça!