Frustrations autour du nouveau système de réservation d’Air Canada

Les clients souhaitant modifier leur vol, utiliser leurs points de fidélité ou demander un billet spécial avec un tarif pour urgence familiale doivent s'armer de patience.

Depuis le 18 novembre, Air Canada a un nouveau système de réservation en ligne et plusieurs clients se plaignent de ne plus pouvoir faire des opérations simples et qui étaient faciles à faire avant ce changement.

L'Edmontonien Aaron Churchill est l’un d’entre eux. Il a tenté de modifier un vol à destination des États-Unis, prévu le 30 janvier, mais quand il a inscrit son numéro de réservation sur le site web de la compagnie aérienne, il lui a été impossible de faire l'opération voulue. Il appelle alors le service à la clientèle et tombe à répétition sur le même message enregistré. J'ai tenté de communiquer avec Air Canada au moins 28 fois et toujours rien! , s’impatiente-t-il.

Il ne voit qu'une solution pour régler le problème : se rendre à l’aéroport pour parler directement à un employé de la compagnie. Une situation qu'il qualifie d'anormale. Je suis très frustré, vous pouvez réserver en ligne, ils prennent votre argent avec joie, mais quand vous tentez d’entrer en communication avec une personne d’Air Canada : impossible de discuter avec un être humain , lance-t-il.

Des délais de réponse extrêmement longs

De son côté, Laurence Robinson espérait pouvoir bénéficier d’un billet d’avion à tarif réduit pour urgence familiale. L’homme doit se rendre en Jamaïque pour assister aux funérailles de son grand-père à la mi-janvier. En soumettant sa demande en ligne, il voit un message indiquant que pour ce genre d’opérations, les clients sont invités à appeler le service clientèle. Mais une fois au téléphone, il ne trouve aucune aide. Il n’y a personne à qui parler, le message enregistré donne juste des options pour réaliser des opérations en ligne, mais à aucun moment il n’est fait mention des tarifs réduits , témoigne-t-il.

Je continue d’appeler, et je continue d'espérer pouvoir joindre quelqu’un et il n’y a jamais personne au bout du fil. Aaron Churchill, client d’Air Canada

Il envoie alors un courriel à la compagnie aérienne, et en retour, il reçoit un message lui indiquant qu’un employé va revenir vers lui le plus rapidement possible. Le courriel précise que cela peut prendre jusqu’à trois semaines. Dépité, Laurence Robinson achète un billet au tarif normal, mais ne désespère pas de se faire rembourser la différence par la suite.

Air Canada minimise

De son côté, la compagnie aérienne se défend et estime que son système de réservation fonctionne partiellement comme prévu. Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, l'entreprise souligne que la complexité informatique du nouveau système de réservation a nécessité deux ans de travail et note qu'une période de transition est normale et il n’est pas rare de voir des problèmes surgir . Elle admet néanmoins que le nouveau système n’a pas été mis en place dans sa totalité et que cela se fera progressivement, au cours de la nouvelle année.

Air Canada ajoute que les problèmes rencontrés concernent surtout les clients tentant de modifier des réservations déjà existantes et les membres du programme Aéroplan désirant utiliser leurs points de fidélité.

Pour les clients qui tentent de joindre le service à la clientèle, ils entendent d'abord un message enregistré du directeur des centres de service du réseau mondial en anglais et en français. Celui-ci s’excuse pour les délais d’attente et demande aux clients dont le vol est dans les 24 prochaines heures à contacter Air Canada. Les autres sont invités à rappeler plus proche de leur date de départ.