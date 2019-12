Avertissements de pluie dans le Grand Vancouver et de neige dans l’intérieur de la C.-B.

Environnement Canada publie un avertissement de pluie pour le Grand Vancouver de 40 à 60 millimètres de pluie d’ici la soirée de mardi. Jusqu’à 100 millimètres de pluie sont prévus sur la côte centrale. Cette pluie doit se transformer en neige à de plus haute altitude.

Un système frontal sur la côte sud de la Colombie-Britannique donnera de la pluie forte sur la région , estime Chris Gibbons, un météorologue pour Environnement Canada.

Cette tempête devrait entraîner de fortes chutes de neige dans certains secteurs de la province.

Une grande partie du sud de l’intérieur fait l’objet d’un avertissement de neige, y compris le col Eagle et le col Rogers sur la route transcanadienne. Jusqu’à 20 centimètres de la neige lourde et humide est attendue sur la route Coquihalla entre Hope et Merritt mardi soir.

Environnement Canada décourage les voyageurs à prendre la route si cela n’est pas essentiel. La Gendarmerie Royale du Canada, quant à elle, demande aux automobilistes dans la région du Grand Vancouver de ralentir en raison du danger des flaques d’eau accumulées sur le bord des routes.

Toutefois, Chris Gibbons estime que les célébrations du Nouvel An ne devraient pas se passer sous trop de pluie. J’espère que nous verrons la pluie diminuer en intensité pendant la soirée et cesser à temps pour les festivités , souhaite-t-il.

Des inondations sont possibles par endroits dans la région du Grand Vancouver rappelle par contre Environnement Canada.