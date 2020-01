Les saveurs de l'île Maurice s'invitent à Halifax

Celle qui a commencé à vendre de la nourriture de l'île Maurice en plats pour emporter offre maintenant un service de traiteur en plus de vendre des mélanges d'épices mauriciennes dans les Maritimes.

Je suis très étonnée de la popularité des mets de l'île Maurice en Nouvelle-Écosse. L'intention, c'était de faire connaître l'île Maurice, mais la nourriture a vraiment pris le dessus et ça a bougé très vite , raconte Malini Veerassamy-MacDonald.

Malini Veerassamy-Macdonald est bien occupé à préparer des délices de son pays. Photo : CBC

Ce sont des recettes familiales de plusieurs générations qui l'inspirent dans la préparation de ses plats. Elle espère, par l'entremise de la cuisine, transmettre sa culture à d'autres Néo-Écossais et surtout, à ses enfants.

Je suis assez loin de l'île Maurice, donc mes enfants n'arrivent pas à vivre dans un environnement aussi mauricien que moi j'ai vécu , dit-elle.

Un partage de culture

Lorsqu'elle a immigré en Nouvelle-Écosse il y a 20 ans, personne ne connaissait l'île, dit-elle.

L'île Maurice mérite d'être connue parce qu'il y a tellement de différentes influences sur l'île qui ne sont pas vraiment communes autour du monde. On a été influencés par les Français, les Anglais, les Africains , les Indiens surtout, parce que moi, je suis de descendance indienne, du sud de l'Inde, et de la Chine. Donc, c'est vraiment rare , explique la cuisinière.

Lorsqu'elle a immigré en Nouvelle-Écosse il y a 20 ans, personne ne connaissait l'Île, raconte la cuisinière. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Elle est bien heureuse de pouvoir faire populariser son île à travers son service de traiteur, qui connaît beaucoup de succès.

Tellement, qu'elle embauche des étudiants mauriciens pour l'aider dans la cuisine.

Chez moi, ce sont les épices qui comptent le plus. C'est ce que nous offre Malini, des différents mets, parfois une fusion entre la nourriture de l'île Maurice et celle du Canada , avance Yash Suddul, originaire de l’île Maurice et étudiant à l’Université Dalhousie d’Halifax.

Elle embauche des étudiants mauriciens pour l'aider dans la préparation de ses plats. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Une belle façon, croit Malini Veerassamy-Macdonald, de lier son pays d'origine à son pays d'adoption.

