La fille de Vercingétorix, le dernier Astérix, a dominé les ventes de livres en 2019

Même si La fille de Vercingétorix est sortie fin octobre, le 38 e album des aventures d’Astérix a réussi à prendre la tête des ventes de livres pour l’année au Québec. Par ailleurs, on voit que l’intérêt pour l’automobile et la perte de poids est toujours aussi important, puisque les livres qui parlent de ces thèmes se classent dans le trio de tête.

Les chiffres ont été compilés par le service d'information des ventes Gaspard, mais ne comprennent pas les ventes de Renaud-Bray et d’Archambault, ainsi que celles de livres scolaires. Toutefois, ils comprennent les ventes dans les librairies indépendantes ainsi que les magasins Costco, Walmart et Indigo.

Dans cette liste des 50 meilleures ventes grand public en date du 15 décembre 2019, on note d'importantes différences avec la même liste des librairies indépendantes compilée quelques jours plus tôt.

Les livres québécois ne perdent pas au change dans cette liste. Alors qu'on en comptait 35 sur 50 dans la liste des meilleures ventes des librairies indépendantes, il y en a 37 sur 50 dans ce palmarès.

Les livres gagnants

Si La fille de Vercingétorix est en première position dans les deux classements, les autres places sont occupées par d'autres titres. Les livres qu’on appellerait « de service » sont parmi les 5 premiers quand on inclut de grands joueurs comme les magasins Walmart et Costco.

Le guide de l’auto 2020 est en deuxième position alors qu'il n'apparait qu'en 34e position dans les meilleures ventes des librairies indépendantes. Les deux tomes de Perdre du poids en mangeant du gras sont en troisième et quatrième position. Un troisième livre d’Èvelyne Bourdua-Roy et Josey Arsenault se classe dans ce palmarès. Le livre Les lunchs, de la nutritionniste Geneviève OʼGleman prend la cinquième place (27e en librairies indépendantes).

L’écrivaine qui vend le plus de livres dans les grands magasins est Louise Tremblay-DʼEssiambre. Alors qu’aucun de ses romans ne figure dans les 50 meilleurs vendeurs en librairie indépendante, on en trouve quatre dans ce palmarès.

Les titres perdants

On constate avec ce palmarès que certains écrivains et écrivaines vendent moins de livres dans les grands magasins. Il faut aussi tenir compte du fait que certains livres ne sont pas offerts dans tous les magasins Walmart et Costco.

David Goudreault passe de la quatrième place à 47e avec son roman Ta mort à moi. Élise Gravel avait quatre livres classés dans les meilleures ventes des librairies indépendantes, elle n’en a plus qu’un dans ce classement, Le pire livre du monde, qui se pointe en 50e place.

Sérotonine, le plus récent roman de Michel Houellebecq est absent du palmarès. Il se classe 6e dans celui des librairies indépendantes. La situation est la même pour Paul à la maison, l'album de Michel Rabagliati qui apparait en douzième position dans les meilleures ventes des librairies indépendantes alors qu'il est absent du classement ci-dessous.