Ils font la file pour les derniers permis de conduire gratuits à l'Î.-P.-É.

Des dizaines d'automobilistes à l'Île-du-Prince-Édouard ont fait la file avant l'ouverture du bureau des services gouvernementaux à Charlottetown afin de profiter, mardi, de la dernière journée de rabais sur les permis de conduire et l'immatriculation des véhicules.

Des détenteurs de permis de conduire ont commencé à se rassembler à l'extérieur du centre Accès Î.-P.-É. dans la capitale environ une heure avant l'ouverture des portes, selon des témoignages d'Insulaires relayés par les réseaux sociaux.

J'ai compté au moins une centaine de personnes qui faisaient la file à l'ouverture des portes à 8 h 30 , raconte Dominique Chouinard, une résidente de Charlottetown qui souhaitait renouveler son permis de conduire gratuitement avant le 1er janvier 2020. J'étais motivée. Je m'étais levée relativement tôt. Je suis arrivée là-bas vers 7 h 30. Il y avait déjà des gens qui attendaient dans leurs véhicules.

C'est une centaine de dollars. Ça vaut vraiment la peine. Dominique Chouinard, résidente de l'Île-du-Prince-Édouard

À l'Île-du-Prince-Édouard, il est possible de renouveler un permis de conduire jusqu'à cinq mois avant sa date d’expiration. Les Insulaires dont le permis de conduire vient à échéance en 2020 et dont la date de renouvellement est comprise entre le 1er janvier et le 31 mai ont donc jusqu'en fin de journée, mardi, pour obtenir un permis gratuit.

Dominique Chouinard dit qu'une fois à l'intérieur du centre Accès Î.-P.-É., elle a rapidement pu obtenir un renouvellement de son permis de conduire. En entrant, on nous donnait tout de suite un numéro. Les employés aux guichets étaient déjà prêts à nous recevoir. Et les guichets étaient tous ouverts , précise-t-elle.

Photo : Twitter / Heather McGrath

Pour faire contrepoids à une hausse de la taxe sur l'essence imposée par Ottawa, l'ancien gouvernement libéral de l'Île-du-Prince-Édouard avait décidé, à compter du 1er janvier 2019, d'éliminer les droits sur les permis de conduire et de réduire les droits d'immatriculation d'au moins 20 % pour tous les types de véhicules.

En novembre dernier, le nouveau gouvernement progressiste-conservateur à Charlottetown a annoncé la fin de ces rabais, pensant ainsi réinvestir quelque 5 millions de dollars par année dans les transports actifs.

À compter du 1er janvier 2020, il en coûtera donc 113 $ pour renouveler un permis de conduire pour une période de cinq ans. Les droits d'immatriculation coûteront aussi plus cher qu'avant l'établissement des rabais, sauf pour les véhicules électriques ou hybrides.

Les dirigeants d'Accès Î.-P.-É. avaient prévu que les derniers jours de 2019 seraient plus achalandés en raison de la fin des rabais sur les permis de conduire et l'immatriculation des véhicules. Le directeur des centres de services gouvernementaux, Mark Arsenault, dit qu'il a procédé à quelques ajustements afin de répondre à la demande accrue.

Nous avons examiné notre modèle de fonctionnement et nous avons réduit ou déplacé les pauses ou les heures de repas [de nos employés] afin que nous puissions maintenir nos effectifs. Mark Arsenault, directeur des centres Accès Î.-P.-É.

Mark Arsenault dit qu'à l'approche de la date butoir du 31 décembre, son équipe a constaté une augmentation de 30 % du nombre de renouvellements de permis de conduire.

Avec des renseignements de CBC