Nouvelle année, nouveaux tarifs en vigueur en Saskatchewan

La nouvelle année qui s’amorce amènera son lot de changements en Saskatchewan, notamment en matière de frais et de tarifs. Voici ce qui aura un impact sur votre portefeuille en 2020.

Hausse des impôts fonciers

Le conseil municipal de Regina a adopté son nouveau budget ce mois-ci, et les contribuables doivent s’attendre à une hausse de leurs impôts fonciers. Selon les estimations de la Ville, les propriétaires d’une maison d’une valeur moyenne de 350 000 $ devront payer 67 $ de plus par année.

La facture d’eau augmentera elle aussi, coûtant 49 $ de plus aux Réginois en 2020.

La situation est similaire à Saskatoon, alors que l’impôt foncier doit augmenter de 60 $ pendant la prochaine année pour tous propriétaires de maison d’une valeur moyenne de 371 000 $.

Recyclage

Des changements seront apportés aux collectes de recyclage à Saskatoon, soit le prix et la nature des matières acceptées. Photo : iStock

À partir du 1er janvier 2020, les gobelets à café recouverts de plastique ainsi que le plastique noir ne seront plus acceptés dans les collectes de Saskatoon.

Par ailleurs, de nouveaux tarifs entreront en vigueur à pareille date. Un ménage devra dorénavant débourser 7 $ par mois, alors qu’il en coûtera 3 $ par mois aux personnes vivant dans un immeuble résidentiel.

La collecte demeure aux deux semaines. L’itinéraire et les jours fixés par la Ville sont également maintenus.

Taxe carbone

La facture des clients de SaskPower sera en hausse en 2020 en raison de la taxe carbone. Photo : CBC

Même si la Saskatchewan conteste toujours la taxe carbone devant les tribunaux, les paiements ne sont pas suspendus pour autant.

Les émissions de carbone passeront de 20 $ à 30 $ la tonne en 2020, annonce SaskPower, et la facture des clients sera augmentée en conséquence. Il en coûtera 22 $ de plus par année pour les clients résidentiels, et 60 $ pour les agriculteurs.

La taxe fédérale sur le carbone est entrée en vigueur en janvier 2019, puis a été appliquée aux factures de SaskPower à partir du 1er avril dernier.

Assurances

La Loi sur les assurances sera modernisée en 2020 et les changements seront en place dès le 1er janvier. Photo : CBC/Robert Jones

Une nouvelle loi sur les assurances entrera en vigueur le 1er janvier 2020 dans la province. Selon le gouvernement saskatchewanais, cette nouvelle loi doit moderniser celle déjà en place en permettant de faire face aux nouveaux enjeux de l’industrie .

Ce que la loi prévoit :