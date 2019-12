Un livre pour redonner à la population de Chapais

Thérèse Villeneuve, doctorante en travail social, a écrit l’ouvrage Les vrais visages du drame de Chapais il y a 40 ans qui paraîtra en avril aux éditions JFD. Elle a raconté son lien avec le drame et ce qui l'a amenée à s'y intéresser au micro de Catherine Doucet de l'émission C'est jamais pareil.

Lors d'une soirée du Nouvel An, un fêtard avait eu la mauvaise idée d'allumer les branches d'un sapin de Noël pour s'amuser. Le feu s'était propagé rapidement, dont à l'entrée de la salle, condamnant les personnes à l'intérieur.

Lors du drame, Thérèse Villeneuve travaillait comme intervenante en travail social à l’Hôtel-Dieu de Montréal où un centre de traitement des grands brûlés avait été mis sur pied pour recevoir ceux qui avaient subi des brûlures, mais qui n'étaient pas morts sur place. Finalement, les sept personnes traitées l’avaient été à Québec, mais Mme Villeneuve, native du Lac-Saint-Jean, était restée marquée. C’est de là qu’est née l’idée d’en faire un sujet d’étude.

J’ai fait le doctorat il y a 20 ans et j’ai pensé pour le quarantième anniversaire en faire un condensé que je pourrais remettre à la population, mais aussi aux intervenants pour qu’ils aient des idées de comment intervenir avec les gens qui vivent un tel drame. Thérèse Villeneuve

Elle avait alors recueilli plusieurs témoignages de survivants. Ce qui ressort de ces entretiens, c’est que c’est assez laborieux et c’est long de se rétablir, mais on y arrive. Alors ça prend énormément de courage et de persévérance, parce qu’il y a toutes sortes de détours , analyse-t-elle aujourd'hui.

Mme Villeneuve raconte aussi que ce ne sont pas toutes les personnes qui ont les bons mécanismes, certaines personnes ayant pu se tourner vers les drogues et l’alcool pour passer au travers du deuil. Presque un citoyen sur trois avait été touché directement par le drame de Chapais. Les impacts étaient nombreux, car plusieurs avaient dû vivre un deuil multiple. Des familles avaient même été décimées au complet.

L’espérance de jours meilleurs par contre est un meilleur moyen de s’en remettre. On n’oublie pas, mais ça fait moins mal avec le temps. Thérèse Villeneuve

La travailleuse sociale a ajouté que le syndrome du stress post-traumatique n’a été développé qu’en 1980. Ce concept n’existait donc pas pour ce qui est des traitements à donner. Ç'a été très dur pour les intervenants, les infirmières de la première heure, les pompiers volontaires qui ont fait la fouille des décombres, les 41 victimes qu’ils ont trouvées le lendemain. On disait aux gens qu’il fallait qu’ils se taisent, qu’ils soient courageux. Ils se sont un peu renfermés sur eux-mêmes, faute d’autres solutions , a-t-elle poursuivi.

Ces entretiens ont permis aux personnes touchées de faire un bilan, et surtout elles ont raconté qu’elles espéraient que ça puisse servir à d’autres. En parlant à une personne de l’extérieur, elles ont réalisé qu’elles avaient cheminé, même si le sujet était assez tabou dans les familles.

Des leçons

L’expérience de Chapais a changé les façons de faire dans la gestion des drames majeurs au Québec, comme à Lac-Mégantic par exemple. Mme Villeneuve avait transmis comme message qu’il est important de divertir les populations endeuillées et que le soutien devait être prolongé. Il y a aussi eu des changements législatifs importants, notamment sur la prévention des incendies dans les édifices publics.

J’ai toujours pensé que je devais redonner à la population ce qu’ils m’avaient transmis, mais dans un ouvrage plus accessible qu’une thèse de doctorat. C’est leur héritage, c’est leurs legs, je dois leur remettre. Je veux que leurs enfants sachent exactement ce qui s’est passé. Thérèse Villeneuve

Pour conclure, Thérèse Villeneuve a rappelé qu’il ne faut pas soigner uniquement les gens individuellement, mais également la population, en organisant des rencontres de groupes et pas seulement individuelles.