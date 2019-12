Le NPD veut regagner la confiance de l’Alberta rurale

Le NPD n’a pas su tirer profit du soutien des communautés rurales dont il avait bénéficié lors de son élection en 2015 selon Rachel Notley.

Nous ne sommes pas allés vers les habitants des zones rurales , a-t-elle avoué en entrevue.

Le NPD a perdu tous ses sièges en milieu rural au profit du Parti conservateur uni ( PCUParti conservateur uni ) de Jason Kenney lors des élections provinciales d’avril dernier. Ce dernier a réussi à former un gouvernement majoritaire en remportant 63 des 87 sièges de l’Assemblée législative.

Le NPD a quant à lui réussi à faire élire 24 députés à travers différentes circonscriptions d’Edmonton, de Calgary, de Lethbridge et de Saint-Albert.

En entrevue, Rachel Notley a parlé des difficultés à former un gouvernement et à diriger l’Alberta, dépendante de ses ressources naturelles, dans un contexte de chute des prix du pétrole.

Selon elle, ces problématiques ont retenu l’attention du NPD pendant la majeure partie de son mandat, au détriment de sa relation avec les communautés rurales situées au nord-ouest de l’Alberta et à l’ouest d’Edmonton, dont elle avait récemment obtenu le soutien.

En tant que parti politique, nous devons miser sur ce que nous avons déjà été capables de construire et en tirer profit, maintenant que nous avons plus de temps et de marge de manoeuvre , a-t-elle affirmé.

Le NPD a d’ailleurs formé un caucus rural chargé d’organiser et d’aller chercher le soutien de circonscriptions rurales qui votent traditionnellement conservateur.

Le caucus a tenu une conférence en novembre et développe présentement une stratégie de développment économique pour les régions rurales.

Nous allons avoir plus de temps pour établir des liens avec les gens, et voir comment nous pouvons mieux les représenter et servir leurs intérêts Rachel Notley, chef du NPD

Selon elle, les résidents des zones rurales ont été touchés plus durement par la taxe carbone de son parti - annulée par le gouvernement de Jason Kenney en mai dernier - que les citadins.

La taxe carbone fédérale entrera en vigueur le 1 janvier 2020, mais si l’Alberta devait rétablir son propre système de tarification du carbone, le NPD essaierait de trouver un système plus équitable pour les résidents des zones rurales, selon Rachel Notley.

Protection des travailleurs agricole

Lors de la dernière élection provinciale, le PCU a accusé le NPD de ne pas se soucier des besoins des Albertains vivant en région rurale.

En plus de la taxe carbone, le gouvernement de Rachel Notley a été affaibli par l’impopularité de la Loi de protection des travailleurs agricoles auprès des agriculteurs de la province. Le gouvernement du PCU a abrogé la loi cet automne pour la remplacer par une nouvelle loi assouplissant les normes du travail pour les fermes ayant trois employés ou moins.

Rachel Notley croit cependant que le Parti conservateur uni est lui aussi en train de perdre du terrain auprès des Albertains des milieux ruraux. Selon elle, les coupes budgétaires et le peu d'emplois créés depuis l’arrivée au pouvoir de Jason Kenney inquiètent plusieurs résidents des régions rurales.

Selon des élus des milieux ruraux, les municipalités devront augmenter leurs taxes foncières afin de financer l’ajout de 300 nouveaux agents de la Gengardermie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ) prévu par le nouveau plan de lutte contre la criminalité en milieu rural du gouvernement albertain.

La possibilité de reconfiguration des services de santé dans les petites communautés, évoquée par Services de Santé Alberta, inquiète également les Albertains qui craignent que des services offerts par les hôpitaux des milieux ruraux soient coupés ou privatisés.

Selon Rachel Notley, ces mesures démontrent le mépris du gouvernement de Jason Kenney pour les besoins des zones rurales de la province.

La vaste majorité des coupes du PCU affecte l’Alberta rurale de manière disproportionnée, ce qui montre que le parti prend le vote rural pour acquis , affirme Rachel Notley.

Je pense que les gens ont commencé à remarquer les conséquences de ces coupes et qu’on va commencer à voir une ouverture du côté des zones rurales , ajoute-t-elle.

Rachel Notley a rompu avec la tradition politique en demeurant à la tête du NPD et en devenant la chef de l’opposition officielle après la défaite de son parti aux élections provinciales d’avril dernier.

Lors d’une autre entrevue accordée à CBC, elle a également confirmé avoir l’intention de se représenter aux prochaines élections provinciales en 2023.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine