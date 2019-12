Le tricot vit un regain grâce aux réseaux sociaux

C'est dans une ambiance bon enfant qu'une dizaine de femmes font progresser leurs tricots.

C'est de rassembler les tricoteuses de Rouyn-Noranda, mais de manière informelle. C'est pour ça qu'on dit que c'est un tricot sauvage, c'est comme un camping sauvage, c'est non organisé , fait valoir l'une des administratrices du groupe, Marilyn Aubin. On annonce qu'on va à une place pour tricoter et celles qui peuvent venir se présentent, pis on jase, on a du fun. On peut voir les projets de chacune, la laine qu'on achète, les patrons qu'on fait.

Des femmes de tous horizons

Ces échanges aident Chantale Périgny qui a commencé à tricoter à sa retraite, il y a un an. Je voulais avoir quelque chose à faire, j'ai vu qu'il y avait des cours de tricot pis chus pu arrêtable , assure-t-elle, le sourire aux lèvres, alors qu'elle confectionne une paire de bas. C'est une passion! Je connaissais juste une personne de la gang. C'est toutes des personnes nouvelles et c'est une place pour socialiser.

Yolande Lefebvre renchérit que dans son temps , on apprenait à tricoter à l'école. C'était un cours de tricot, un cours de couture qui était obligatoire , poursuit-elle, une affirmation qui fait rougir d'envie la dizaine de tricoteuses rassemblées qui autour d'un café, qui autour d'une bière .

La teinturière Mélissa Gendron en avait assez de chercher des couleurs de laine spécifiques. C'est pourquoi elle teint elle-même sa laine. Photo : Facebook - Lea Flora

Des vocations artistiques naissantes

Ça n'aurait pas été une grosse punition, apprendre à tricoter à l'école! , enchaîne Marilyn Tremblay, étouffée par une cascade de rires. Avec sa comparse Genièvre Dugon, elle exprime aussi sa passion avec «Les Brebis égarées», un tricot-balado mené par deux filles de l’Abitibi qui, malgré la distance, veulent faire partie du troupeau .

On a un petit public qui nous écoute et on a beaucoup de plaisir à faire ça. Marilyn Tremblay, animatrice du tricot-balado Les Brebis égarées

Un réseautage facilité par les réseaux sociaux

Sa coanimatrice, Genièvre Dugon, pousse même la passion jusqu'à créer ses propres patrons. Patrons qu'elle échange aussi grâce aux réseaux sociaux. Mélissa Gendron fait de même avec la laine qu'elle teint elle-même et qu'elle distribue via sa page Facebook Lea Flora. Toutes s'entendent pour dire qu'il y a bel et bien un regain pour le tricot et que les réseaux sociaux facilitent le réseautage autour de cette passion, et ce, à travers le monde.

«On a nos vedettes, nos américaines, nos norvégiennes qui sont comme des vedettes. L'internet fait en sorte que ça rapproche vraiment les gens du tricot, on pourrait être isolées, mais avec internet on peut se retrouver, fait valoir Genièvre Dugon. On a un espèce de Facebook du tricot qui s'appelle Ravelry [qui se consacre aux arts de la fibre, notamment le tricot, le crochet, le filage textile et le tissage]. C'est là qu'on va trouver tous les patrons disponibles du monde entier.»

Voyage vers la planète tricot!

Certaines tricoteuses ne prennent d'ailleurs pas de pause pendant les vacances, desquelles elles profitent pour faire du «tricotourisme». «On est allées même jusqu'à Rivière-du-Loup ènsemble pour un festival de laine cet été», cite par exemple Mélissa Gendron, faisant référence à son amitié avec Mélissa Tremblay, amitié née de ses créations de laine.

«La Nouvelle-Zélande, l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre, la France où ça peut être intéressant parce qu'ils ont leurs moutons typiques de leur région», ajoute Genièvre Dugon. «Même en région il y a des fermes d'alpagas qu'on peut aller voir», conclut Marilyn Aubin, qui laisse entendre que des rendez-vous touristiques dédiés au tricot pourraient même faire leur apparition dans la région au cours des prochains mois.